A Kikötői-öbölben a GT15-ös és GT30-as kategóriában is kontinensbajnokot hirdetnek vasárnap, a három kategória küzdelmeiben összesen nyolc magyar versenyző vesz részt.

Mindhárom géposztályban két futamot rendeztek szombaton. Az F-500-as kategóriában Havas Attila mindkettőben rajt-cél győzelmet aratott, legnagyobb riválisai viszont hibáztak. Csákó Ferenc a nyolcadik helyen áll a tizenegy induló közül.

Havas Attila az MTI-nek elmondta: az volt a taktikája, hogy jó rajt után fel tudjon gyorsulni extrém nagy végsebességre, erre a hosszú egyenesek lehetőséget adtak. Közlése szerint óránkénti 186 kilométeres sebességgel is ment, ez soknak számít, általában 170 körüli sebességgel szokott versenyezni.

A 15 lóerős motorokkal hajtott GT15-ös kategóriában Jelinek Raven, Mihaldinecz Márkó és Riskó Lőrinc képviseli Magyarországot. A 30 lóerős motorokkal szerelt GT30-as kategóriában Lack Bálint, Fűke Andor és ifj. Sándor Péter száll vízre vasárnap is.

A GT30-asok második futamában két versenyzőt is baleset ért: egy ütközés után a lett Roberts Miningset mentőhelikopterrel szállították kórházba, az észt Kärol Soodla hajójának pedig a motorja gyulladt ki szintén egy ütközés miatt.

Mindhárom kategóriában még két futamot rendeznek vasárnap. A szombati futamokkal együtt a legjobb három eredmény alapján hirdetnek Európa-bajnokot.

A futamokat rendkívül alacsony vízállás mellett, szűk pályán rendezik meg. Az F-500-asok 1850 méteres pályán futamonként tíz kört teljesítenek. A GT15-ösök és a GT30-asok 850 méteres pályán versenyeznek, a kisebb kategória versenyzőinek nyolc, a nagyobbnak húsz kört kell egy futamban teljesíteniük.

Az Európa-bajnoki futamok ingyenesen látogathatók, vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődnek a versenyek.

Eredmények két futam alapján:

F-500

1. Havas Attila (magyar) 800 pont

2. Marcin Zielisnki (lengyel) 325 pont

3. David Loukotka (cseh) 300 pont

...8. Csákó Ferenc (magyar) 166 pont

GT15

1. Hendrik Arula (észt) 800 pont

2. Paul Richard Laur (észt) 600 pont

3. Kevin Sillaots (észt) 394 pont

...11. Jelinek Raven (magyar) 44 pont

12. Riskó Lőrinc (magyar) 34 pont

13. Mihaldinecz Márkó (magyar) 26 pont

GT30

1. Hilmer Wiberg (svéd) 800 pont

2. Erik-Rennes Pihlak (észt) 371 pont

3. Fűke Andor (magyar) 338 pont

...6. Lack Bálint (magyar) 254 pont

...9. ifj. Sándor Péter (magyar) 124 pont