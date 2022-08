A vépi Kiricsi Miklós és felesége, Terike takaros udvarára belépve a kékben-lilában játszó virágcsoda, hajnalka fogad. Dézsákban terjeszkednek a leanderek és a kannavirág. Tengernyi muskátli színezi a teret, a fokhagyma már felfűzve szárad, hátrébb jércék kapirgálnak, Komisz kutya meg méltatlankodik, hogy jöttünkre kerítés mögé került – és ez még csak az első udvar.

– Kint sok minden tönkrement a forróságban, legalábbis nem olyan, mint kellene – szabadkozik a háziasszony. Aztán persze rendben tartott veteményes és egészséges növények fogadnak. Ötven kiló krumplit ültetett a nyugdíjas házaspár, paprikatövek növekednek – még húsosodniuk kell – és sok paradicsom is – magról neveli őket Terike, nem palántát vesz. A zöldbab nagy részét már leszedték. A fehér- és sárgarépa, karalábé, cukorrépa még a földben. Az üres részen mák termett, a végén bab, de az most gyenge termést hozott. Nem úgy az uborka: abból kilencvenliternyit rakott el. A káposztafejek mellett csombor zöldell – hordós káposztát is tesznek el télire, mert annál nincs finomabb. A gyümölcsfák mellett ott a cirok, mert Miki bácsi cirokseprűt köt.

Vetésforgót alkalmaznak: ugyanazt a zöldségfélét ugyanarra a helyre egymás után nem ültetik – ettől lesz bő a termés. Gyűjtik a tyúktrágyát, a zöldség- és gyümölcshulladékot – ősszel azzal trágyázzák a földet. Az öntözést a lemezkádban fölfogott esővízből és a kútról oldják meg.

– 1974 óta lakunk ebben a házban. Egy évvel később már volt kiskertünk. Ami most van, az ellátja a nagy családot, ami nagy dolog a mostani időkben. Ha nem lenne kert, nem tudom, mi lenne velünk – minden nap dolgozunk benne.

Csitkovics Károlyékhoz Peresznyén a családi házba csengetünk – a mediterrán sarokban megbámuljuk a pálmát, az olajfát, az illatos hawaii rózsát. Az udvaron, a kút mellett vén diófa teszi elviselhetővé a klímát. A „kiskertjük” a zártkerti részen van, oda autóval megyünk.

– Amikor Sopronhorpácsról Peresznyére kerültem 1989-ben, az akácerdőtől a csepregi gyümölcsösig alig volt szántóterület. Most 12-14-en ha vagyunk a faluban, akik hobbiból zöldséggel, gyümölccsel foglalkozunk – mondja, és mutatja a terményeket. A káposztát télire savanyítják. Vet apró, kemény fejű fajtát is, amit utána nyers káposztaként is tárolni lehet jövő márciusig. A nyers uborkából náluk is csemegeuborka, csalamádé, kovászos uborka lesz. A borsó, saláta, spenót helyén téli retket és kínai kelt vetett Károly – azok lesznek a szeptemberi zöldségek. A sárgadinnyéből már két hete fogyasztanak, a görögdinnye kicsit később érik – a mostani meleg mindkettőnek elég. A virághagymákat hat különböző időpontban rakták el – így nyár végén is van friss virág. A korai krumplit már lassan kiszedik, abból jó közepes termés van, a répát, céklát még sokáig a földben kell hagyni. Kutyaszőrt tesz zokniba, azzal tartja távol a levelektől az őzeket.

Naponta jönnek fel a kertbe ők is a feleségével. A vépi házaspárhoz képest azzal a fontos különbséggel, hogy öntözni a hegyen nem tudnak.

– Már ősszel úgy készítjük elő a homokos agyagtalajt, aminek jó a víztartó képessége, hogy tavasszal ne kelljen hozzányúlni, géppel megdolgozni. Így nem szárítjuk ki, és sokkal tovább megőrzi a nedvességet. A régiónkat az Isten a tenyerén hordozta, az utolsó pillanatban ide mindig jött egy kis eső. Különben meg, ha egyszer elkezdenénk öntözni, két-három naponta meg kellene ismételni, mert fent maradnak a gyökerek. Jó példa a paradicsom, ami nagyon sokat kibír. Agresszív a gyökérzete, és ha jó talajba palántázzuk, ki és le tud menni a mélyebb rétegekbe, akkor felesleges öntözni.

Károly nem panaszkodik: az egyik év ilyen, a másik olyan, hosszú távon kiegyenlítik egymást. A kert kikapcsolódás, szívesen megy ki, olyankor feltöltődik.