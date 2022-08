Ahogy telnek az évek, úgy a fürdőruhák divatja is egészen elképesztő átalakuláson megy keresztül. Annak idején a női felmenőinknek nem volt sok választási lehetőségük, sokáig csak a klasszikus egyrészes ruhák közül válogathattak, ma pedig már a szebbnél szebb bikinik és praktikus úszódresszek között is megtalálhatja mindenki az egyéni igényeinek, ízlésének és komfortzónájának megfelelőt.

Minden alkatot ki lehet emelni előnyösen, akkor is, ha még nincs meg a vágyott bikinialak a nyárra.

Csak ismerni kell a saját adottságainkat. Ebben pedig akkoriban a hölgyek az élen jártak. Olyasfajta magabiztossággal és önbizalommal vonultak a strandokon, hogy teljesen mindegy volt, épp milyen szettet húztak fel aznap, nem volt olyan férfi, aki ne figyelt volna fel rájuk.