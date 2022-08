Persze, nem volt ez mindig így. Amíg dohányoztam, egy deka fölösleg nem volt rajtam, de ahogy megszabadultam az átkos szenvedélytől – amiért már utáltam magam –, azóta minden év rám ragaszt egy kilónyit. Előtte meg?

Keresem az okát, honnan ered ez a késztetés, hogy szeretek jóllakva lenni. Honnan a kényszer, hogy a spájz­ban mindig minden legyen itthon. Mert nem azt veszem meg, ami a mai ebédhez kell… ugyanis bármit elkészíthetek a-tól z-ig, nem fog ki rajtam semmilyen különleges kívánság, legyen az hortobágyi palacsinta, a franciasaláta, gyümölcsleves, brassói, mert minden hozzávaló van itthon. Emlékszem, fiatalasszonyként erről álmodoztam, hogy egyszer ilyen háztartásom legyen. Ez volt a komfort non plus ultrája: csak belépek a spájzba, és ott maga a Paradicsom fogad, az Éden megannyi gazdagságával. Főzni is így szoktam: csak felütöm a szakácskönyvet, mit kívánnánk, aztán nekiállok, anélkül, hogy boltba kéne mennem.

Egy ideje már minden esztendő ragaszt rám egy kilónyi túlsúlyt

Mi szülte ezt a vágyat? Csak kialakult valahogy, csak belém nevelhették, vagy mi.

Arra tanítottak, becsüljem meg, amim van. Mint a paraszt­emberek az ünnepi gúnyát: abban nősült, abban temették. Meg a csizmát, ami apáról fiúra szállt. Mert az az egy volt. Nekem is egy cipő járt egy évre, és ha nyárra kinőttem, apám ügyesen kivágta az orrát, sarkát, lett belőle szandál. Jómódúnak akartunk tűnni, ezért irhabundát hordtam, de háromévente vettek csak, méghozzá jó nagyot, hogy ne nőjem ki egyhamar, az ujját feltűrték, az alja majdnem a bokámat verdeste. Először egy évig nagy volt, végül egy évig kicsi, de a közte lévő idő sem okozott boldogságot, mert irtózatosan (!) kellett rá vigyázni, s miután büntetésből százszor leíratták, hogy „Bundában nem dőlünk a falnak!” – egy életre megutáltam az irhabundát. Mit nem adtam volna egy szövetkabátért. Az általános iskolát egyetlen táskával jártam végig, boxoltam, fényesítettem, hogy újnak tűnjék, de szüleim legyintettek: hagyjad, úgy szép az, ha patinás. Azóta tudom, hogy öreg és patinás között nagy különbség van: én sem patinás szerzet vagyok.

Az utcában sokáig fiúnak gondoltak, mert a bátyámtól örökölt ruhákban jártam, és háromhatvanas csikófrizurát vágattak nekem (a borbélynál, aki még fényes bőrszíjon fente a beretvát, 3 forint 60 fillérbe került a felnyírt tarkójú rövid haj). Csórók voltunk, mint a legtöbb ember. A 3-as konyha menzáján a grízes tésztán alig volt lekvár, a sajtos tésztán csak mutatóba volt sajt, meg is fogadtam, ha egyszer nagy leszek, nekem púpozva lesz rajta, sőt, egyenesen tésztás sajtot csinálok. Így is van: lavinaként borul le a halomnyi trappista. A párizsi olyan csemege volt nekünk, hogy elosztva két szelet jutott, s ha lehúztam a bőrét, a kés élével még végigszántottam azon, hogy egy csipetnyi se menjen veszendőbe. Nem éheztünk, csak szegények voltunk.

Nyaraláskor egy karéj kenyérrel kicsaptak a kertbe, hogy „eriggy a szilvafához!”, s csak estére kerültünk elő, korgó gyomorral. Napközben rágcsáltunk papsajtot, s hogy szaporább legyen, nem is hántottam le a bőrét, ettem úgy, zölden. Legeltük a vadmálnát, meg a fanyar lisztbogyót, olykor megdézsmáltuk a padlás melegében aszalásra kitett szilvát, de még a kaptárt is: szívtuk a lépből a mézet, persze, jó messzire futva. A zsenge kukoricát nem kell ám megfőzni, jó az nyersen is, csorog belőle az édes, tejfehér lé. Ha találtunk, csócsáltunk diót, vagy kifigyelve, melyik csősz alszik, dinnyét loptunk, s egészen a fehér húsáig majszoltuk, mit se törődve a figyelmeztetéssel, hogy attól vérhast kaphatunk. Csak azért mondják, hogy ne együk – gondoltuk. Besurrantunk a nyárikonyhába is, s a hűlni tett forralt tejről ujjunkkal lehalásztuk a vastag, bőrös fölét. Hogy cseme­gé­hez jussunk, megszurkáltuk a kompótnak eltett gyümölcs celofánját, s amikor szőrösödni kezdett rajta a penész, nagy örömünkre mentették a menthetőt.

Nagyobbacskaként elküldtek szanatóriumba, hogy „felhizlaljanak”, kaptam minden reggel a rettentő büdös polibét, hogy étvágyat csináljon. Egyedül én kérhettem repetát a tejfölös túróból, amivel egészen jó üzleteket csináltam: a Film Színház Muzsikából kivágott Roger Moore-képre, nápolyira, tantuszra, vagy három szál mentolos Filtolra cseréltem, amiből öt forint volt egy dobozzal.

Sajtot tizenéves koromban láttam először, és meg is állapítottam az ementáliról, hogy hibás, mert tele van lukkal. Akkoriban csak a 2.80-as kolbász volt, meg a vastag zsírkarikákból és paprikás mócsingból készült nyári szalámi. (Téli is volt, de mi olyat nem vettünk, egyszer kaptam csak, amikor sárgasággal kórházban feküdtem.) A legjobb étel a cukros-zsíros kenyér volt, abból a kenyérből, amiből kétféle volt: 3 forintba került a barna, és 3,60 a fehér. Slussz. Mondjuk, az is rekordba illő, hogy Mars csokit is ötvenvalahány évesen ettem először, nehogy már ostobán haljak meg, azt sem tudva, milyen. És a csirkemellet azért szeretem, mert gyerekként a nyakát kaptam a levesben, és mindig kevés volt a pörkölt a nokedlin, és mindenhez kenyeret kellett enni, jó sokat, hogy jóllakjunk.

Ez lehetett a szegénység...

Ilyen (hogy is mondják a szakemberek ezt a meghatározottságot?) attitűddel persze, hogy most kompenzálok, mindet meg akarok kóstolni: kenyérből a félbarnát, a kovászosat, a burgonyásat, a kukoricásat, a rozsosat. Az összes péksüteményt, a bagettől a zsúrkifliig. Meg a rá való mindenféle kolbászt, felvágottat, pásté­tomot. Löncsöt, aszpikos nyelvet, zöldséges roládot. Fokhagymás szeletet, töltött karajt, húskenyeret. Meg a különleges sonkákat, az így-úgy pácolt, érlelt, fűszerezett, kérgesített húsokat. Májkrémeket. Sajtokat. Mártásokat, szószokat. Gyümölcsös rizst, ízesített túrót, süteményt. Érdekes és új ízekre vágyok. Sósra, édesre, pikánsra. Csakhogy a felfedezésnek sosincs vége, mindig annyi újdonság kerül a pultokra. Ez a kínálat az oka mindennek – ez az én keresztem.

Nézegetem a 40–50 évvel ezelőtti fényképeket: kirándulás, strand, munkahely. Sehol egy kövér ember. Na, ott egy… a húszból. Most? Fordítva: húszból egy a szálkás, a többi itt-ott telt. Ők is velem híztak. Lám-lám: egy egész generációnak boldogság, ha eszik. Persze, most már fogynék, mert a csapból is ez folyik: túlsúly, koleszterin, vérnyomás, megannyi kockázati faktor. Csakhogy manapság az egészséges táplálkozás kerül sokba. Most a barna kenyér és a párizsi az olcsó.

És mert nem ostoba vagyok, hanem csóró, nem adok le így egy dekát sem…