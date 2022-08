A zsebébe kell nyúlnia annak, aki süteményt szeretne vásárolni egy vasárnapi ebéd után. Az érintettek azt mondták, a megnövekedett alapanyagárak miatt kénytelenek megemelni az édességek árait. A drágulás ellenére még mindig van igény arra, hogy egy-egy tortaszelet mellett beülnek a cukrászdákba az idősebbek és a fiatalok is.

- Nagyot emelkedett a vaj, de a többi tejtermék, így a tejszín, a tejföl ára is. Ezen túlmenően a liszt és a tojás ára is lassan az egekbe szökik. - mondta az egyik megyei pékség vezetője, ahol a péksütemények mellett cukrászsüteményeket is lehet vásárolni.

Sajnos már nem tudjuk tartani az eddigi árainkat, heti 3-4 alkalommal szembesülünk mi is az alapanyagok drágulásával, ezt már nem tudjuk "lenyelni". Vannak drágább és olcsóbb süteményeink. Próbálunk minden vásárlói igényt kielégíteni.

A szekszárdi Herr Péterné két kamasz gyermek anyukájaként otthon próbálkozik a sütemények elkészítésével. - Nagyon édesszájú a családom, főleg a fiúk. Évekig az egyik cukrászdába jártunk hetente kétszer sütiket vásárolni. Úgy fél éve döntöttem el, hogy megtanulok sütni. Az egyik barátnőm anyukája ajánlotta fel, hogy segít ebben.

Már tudok különböző lepényeket, piskótát, kuglófot, pitéket készíteni, sőt már zserbót is készítettem, igaz, segítséggel. Áldom az eszemet, hogy tanulok sütni, mert a mostani cukrászdai árak ma már nekünk szinte megfizethetetlenek. Idén először sárgabaracklekvárt is készítettem, nagyon jól sikerült. A süteményeket ezzel is tudom színesíteni.

- Szinte minden héten tudnánk árat emelni, annyira drága minden alapanyag. - mondta egy másik szekszárdi cukrászda vezetője. Ennek ellenére idén eddig csak kétszer módosítottunk árat. Körülbelül 10-15 százalékkal kerülnek most többe a süteményeink, mint tavaly. A forgalmon egyelőre nem látszik a visszaesés. – tette hozzá, fagyiból viszont kevesebb fogy.

Igény van minőségi sütikre

Egy paksi cukrászda vezetője úgy fogalmazott, nagy nyomás van most az embereken anyagilag és lelkileg is. Jóval kevesebbet költenek most minőségi süteményre, fagylaltra, mint tavaly. - Sok cukrászda kerülhet nehéz helyzetbe a jövőben, mondta. Aki nem akar emelni, az egy idő után nem tudja fenntartani magát, és kénytelenek lesznek bezárni a növekvő költségek miatt.

Mi most még szerencsések vagyunk, mert széles a kínálatunk, és nagyon sokan járnak hozzánk vásárolni. A tapasztalat azt mutatja, még igény van a minőségi süteményekre, tortára. Kérdés azonban, hogy karácsony előtt majd mennyi megrendelésünk lesz. Ebben az időszakban volt eddig ugyanis az év legerősebb forgalma.