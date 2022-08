Emlékszem arra, amikor apám arról mesélt nekem, hogy a második világháborúban francia hadifogságba esett. Most ne kérdezzék, melyik fronton harcolt, mert arra nem emlékszem, de arra igen, hogy a fogságban milyen életük volt. Nyilván nem jó, de talán jobb, mint a szovjetben lett volna. Egy-egy kocka csokit erős cérnával szeleteltek, mai énünkkel szinte elképzelhetetlenül kicsi „egységekre”. A fogolytábori cserekereskedelem javában zajlott, aminek egy másik alapegysége a szál vagy fél szál cigi volt. Apám – elmondása szerint – lefogyva, legyengülve, de még időben hazajöhetett. Nem mindenkinek volt ott sem ilyen szerencséje. Háború most is van. Csak ne jussunk el a cserekereskedelemig!