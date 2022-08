A halászléfőzők

Az első lépéseket a főzést választók tették meg, bár a nyolcórás jelképes rajt elsősorban a reggeliért felelőseket mozdította be. El kell ismerni, hogy ők is alaposan felkészültek, mind a korrekt reggeli italok, mind az étkek tekintetében. Kikell mondani, hogy a bőséget tekintve a finom főzetek nélkül sem maradt volna éhesen a jókedvű gyülekezet.

A Kőrösök vidékéről is érkeztek versenyzők

Azt azért már most le kell szögeznünk, hogy a környék halfőző mestereinek vesztére, a Kőrösök vidékéről, sőt a már szinte túlságosan nevezetessé vált Bajáról is érkeztek bográcsos versenyzők. Mint utóbb kiderült nem hiába, az elsőségért járó díszes trófeát magukkal is vitték.

A sárkányhajósok

Csodás környezetben versenyzett a két testvértelepülés csapata.

Dunaegyháza és Kisapostag csapata mérte össze a felkészültségét. Két, durván háromszáz méteres futamot teljesítettek a Dunán - hegymenetben, Az elsőn egy rendes hajóhossznyival, a másodikon valamivel bővebben nyertek a vendégek. Ere mondta közönség, hogy az ezüst is szépen csillog.

Szépen csillognak a trófeák a tikkasztó nyári napsütésben

Top formában az Acélbikák

Ezt a sárkányhajó extra futamában és a halászléfőzésben is bizonyították. Somogyi Balázs, a rangidős vezette gárda az első versenyszámban dicséretes módon helytálltak, a másodikban pedig meg sem álltak a Különdíj besöpréséig. Ezután szép reményeink lehetnek a következő bajnokságra nézve.

A délután egy kis chill partyé, az este pedig előbb Liszkai Lukács Öcsi, majd őt követően a NADENe koncertjét fogja hozni.