Sokakban felmerülhet, hogy az utóbbi hetekben/hónapokban tapasztalt hőhullámok és az ország egyes részeire kiemelten jellemző csapadékszegény időjárás milyen hatással van a népszerű szabadvizes fürdőhelyekre.

Az Európai Unió értékelési rendszere alapján, egy 2021-ben készült átfogó vizsgálat szerint a hazai szabadvízi fürdőhelyek közül összesen 229 természetes fürdőhely kapott jó vagy kiváló besorolást. Mindösszesen 4 természetes fürdővíz esett a kifogásolt kategóriába az elmúlt évben – olvasható a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ (NNK) tájékoztatójában.

A fürdőhelyek vízminőségét a szezon során is folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Azaz a kijelölt természetes fürdőhelyeket az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok legalább évi négy alkalommal kötelesek ellenőrizni. Egyszer a fürdési idény előtt, majd a szezon során havonta legalább egyszer. Ezenkívül esetileg hatósági mintavételezések is történnek.

A természetes fürdővíz minősítése a baktériumok száma alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján.

A fürdővizek minőségi besorolása egy kockázatalapú rendszeren alapszik. Erre azért van szükség, mert egy természetes víztest állapota folyamatosan, akár óráról órára változhat, így a fürdővíz jellemző minőségéről érdemi információ egy-egy minta alapján nem, csak statisztikai módszerrel nyerhető. A minősítés során azt jellemzik, hogy mekkora a kockázata annak, hogy az adott víztest szennyeződik. Ez alapján négy kategóriába sorolhatóak a fürdővizek: kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt. Az értékelés a vízminőség ingadozását is figyelembe veszi, így megállapítható, hogy mekkora a szennyezés kockázata: a kiváló vagy jó minőségű fürdővizekben nagyon alacsony, a kifogásoltakon túl gyakori a biztonságos fürdőzéshez, bár ott sem folyamatosan rossz a fürdővíz minősége.

Vízparti pihenés, strandolás előtt az Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (nnk.gov.hu) bárki ellenőrizheti, hogy az általa kiválasztott fürdőhely a legutóbbi mintavétel alapján milyen minősítési besorolással bír.

A Fejér Megyei Kormányhivatal illetékességi területén összesen 15 természetes fürdőhely található: 13 a Velencei-tó partján, egy a Dunán, Dunaújváros Szalki-szigeti részén, egy az Ozora Fesztivál helyszínén, az Igar-Dádpusztán található tavon. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrand rendre jó, illetve kiváló minősítést kapott a korábbi években.

A Szalki-szigeti szabadstrand jelenleg kiváló értékeléssel bír

Az NNK folyamatosan frissített fürdővízminőségi-térképe szerint a Szalki-szigeten legutóbb július 11-én vettek vízmintát a szakemberek, a fürdőhely jelenleg kiváló besorolással bír.

A szomszédos dunai strandok, a dömsödi és a ráckevei Vadkacsa is hasonlóan kiváló besorolást kapott a vizsgálatok alapján.

Továbbra is sok fürdőzőt vonz térségünkből a dunapataji Szelidi-tó nagystrandja, amelynél a „jó” besorolás van érvényben.

A Velencei-tónál szomorú rekordot rögzíthettek augusztus 1-jén. Agárdnál 61 centimétert mutatott a vízmérce, amely 2 centiméterrel alacsonyabb az 1949. október 24-én regisztrált 63 centiméternél. A tó 13 szabadvizes strandja közül egy, a gárdonyi Tini Strand kapott kifogásolható minősítést, a többi kiváló vagy jó, illetve tűrhető besorolással bír az említett térkép szerint.