A Divat & Design Fesztivál workshopokkal, előadásokkal, tematikus sétákkal és pop-up üzletekkel várja az érdeklődőket az augusztus 20-ai hétvégén. Amíg a Bálnában a hazai designé, addig a Nehru-parton az irodalomé lesz a főszerep: a Művészkertben szerzői esteket, felolvasószínházi előadásokat és koncerteket is tartanak. Ehhez kapcsolódva Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából zenés felolvasószínházzal várja az érdeklődőket Ugron Zsolna, Hegedűs Bori, Tempfli Erik és Balla Eszter. A Petőfi200 produkcióban pedig Tasnádi Bence és Mészáros Blanka színművész idézi meg a költő-forradalmár és Szendrey Júlia szerelmét, Zságer Balázs zenei közreműkö­désével – áll a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében. Mint ­írják, a kortárs hazai irodalom egyik legnépszerűbb próza- és forgatókönyvírójának, Bereményi Gézának a szövegeit Hrutka Róbert és Für Anikó tolmácsolja. Két filmpremier is látható lesz a Művészkertben. A workshopokon a gyerekek és a felnőttek is megismerkedhetnek a hazai divat- és formatervezőkkel.