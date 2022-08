A nagy melegben – péntek éjfélig harmadfokú, azaz a legmagasabb szintű hőségriasztást adtak ki az ország egész területére – és a nagy szárazság közepette talán üdítően hat a videón ennyi vizet látni, de a hét évvel ezelőtti rövid idő leforgása alatt esett jelentős mennyiségű csapadék felborította a város nyugalmát. Egy óra alatt több mint negyven milliméternyi csapadék hullott a városra. Volt, aki hatvan milliméternyire becsülte a felhőszakadás által hozott csapadékot.

Korabeli beszámolónk szerint a város nehezen megközelíthetővé vált a hétfő délutáni felhőszakadás miatt. Miközben a város gyakorlatilag bedugult (vagy beázott) hétfőn délután három és négy óra között, a városhatártól délre zavartalanul sütött a nap. A Papírgyári úti és a Dózsa György úti vasúti felüljárókat félméteres víz öntötte el. A Vasmű úton a két szélső sávot tengelyig, az új Vasmű utat a belvárosi körforgalmi csomóponttól a Castrumig küszöbig érő víz lepte. Az Aranyvölgyi úton visszafelé jött a víz a csatornákból. A Baracsi út Dózsa út felőli végét is ellepte a víz. Sokhelyütt a gyalogátkelők víz alatt álltak, a járdákon hatalmasak voltak a tócsák. A vízelnyelők nem működtek. Sok autó meghibásodott az út közepén. Beázott a polgármesteri hivatal és Kortárs Művészeti Intézet pincéje is.

A katasztrófavédelem hétfőn délután huszonöt jelzést kaptak a városból az épületek alagsorába befolyt víz miatt. A helyi tűzoltók mellett sárbogárdi, solti, fehérvári és pusztaszabolcsi hivatásos, illetve mezőfalvi önkéntes tűzoltók is szivattyúzták a vizet. Üzletek is beáztak: a Magyar úton néhány boltot be is kellett zárni négy óra körül, annyi víz folyt be az üzlethelyiségbe.

Ennek ellenére országszerte nagyon alacsony vízállásokat mérnek a Dunán. Dunaújvárosnál mínusz tizenöt centiméternél volt a hét végén a mérce, Szob és Dunaföldvár között tizenkét gázló nehezítette a hajózást, az uszályok csak harmadterheléssel hajózhattak.

Csapadékra és enyhülésre ugyan várunk, de nem ilyen monszunra. Esti áztató eső mellett nappal kora őszi kellemes 25 fokos hőmérséklettel kiegyeznénk most. Add már, Uram az esőt – énekelte Kovács Kati az örökzöldjében. vele együtt mondjuk mi is: Adj Uram esőt, áztatót, kármenteset…