Mostantól a legújabb attrakció, a 300 méter hosszú, kavicsos keresztút fogadja a látogatókat. A Krisztus feltámadását jelképező sírig 23 és fél méter a szintkülönbség. A sétány természetes anyagokból készült, néhány szakaszon pihenni is lehet. Turi Török Tibor munkáját a kivitelező, Borsos Bence tette teljessé. A keresztút kialakításához több mint 10 tonna mészkövet használtak fel, a hegy lábánál, a Zrínyi utcára pedig 1600 köbméter zúzott kő került.

Az alkotó elmesélte, hogy a felkérés után alig három hónapja volt a munkálatokra. A pandémia alatt készült el a Krisztus szenvedéstörténetét bemutató sorozat. A szobrász éjt nappallá téve dolgozott, szinte ki sem mozdult műterméből. A tizennégy stáción több mint 70 figurát ábrázolt, a háttérben stilizáltan látszik a jeruzsálemi környezet. A kálvária állomásai készen vannak, ám egyvalami még hiányzik: az egregyi keresztút különlegességét adja majd, hogy az elején négy méter magas bazalttömbön a keresztre feszített, illetve a feltámadt, megdicsőült Krisztus lesz látható Szűz Máriával együtt. Turi Török Tibor naturalisztikusan ábrázolta a kínszenvedést, a feltámadt Krisztus pedig a reménységet közvetíti az emberek felé. A szobrásznak számtalan vallási témájú munkája van, ám most először készített stációkat.

– Mindig is tiszteltem az emberek áhítatát, istenfélelmét – mondja az alkotó. – Amikor belépek egy templomba, a szobrokat, freskókat látva eszembe jut, hányan fohászkodtak ott, bizodalmukat az égiekbe vetve. Azok a falak szinte beszélnek. Nem dísztárgyak számomra, hanem a sors előtti hódolat, a tiszteletadás jelképei, az életben való bizodalom, a remény szimbólumai. Az egregyi templom atmoszférája, energiája az épület egyszerűsége, puritánsága ellenére egyedülálló, rendszeresen járok ide. A közelben lakik egy világhírű íjász, aki megjegyezte, hogy amióta itt él, sokkal pontosabban céloz. Hiszem tehát, hogy e szakrális tereknek kisugárzásuk, természetfeletti erejük van. Álmomban sem hittem, hogy stációkat készíthettek itt, megtisztelő számomra a hévízi önkormányzat felkérése. Lelkiekben sokat adott nekem a munka, s hiába terveztem el előtte, mit szeretnék, szinte más lett a végeredmény, amit persze nem bánok. Az első állomásnál például, amikor Krisztus Pilátus előtt áll, jól látható, ahogy összefolyik a ruhájuk egy kompozíciós hullám részeként. Vagy amikor vádolják, a vádló ujja sokkal nagyobb a természetesnél, ez is expresszíven hangsúlyozza a pillanatot, vezeti a szemet.

Turi Török Tibornak a Kárpát-medencében több mint 150 szobra ékeskedik, ezek 95 százaléka felajánlás, harmaduk pedig szakrális témájú. Mindszenty bíborosról készült domborműveket, szobrokat láthatunk például Budapesten a Lehel téri templomnál, a Felvidéken több helyen, valamint Erdélyben. Tusnádon Márton Áront, az erdélyi katolikus püspököt ábrázoló szobra található, amíg a veszprémi Margit-romok előtt Szent Margit ad erőt a híveknek. Szeretné előmozdítani, hogy a boldoggá avatásra váró, Tiszteletreméltó Bódi Mária Magdolna a Balaton védőszentjeként vonuljon be a köztudatba. Kilenced domborműsorozatát már elkészítette a tiszteletére, annak egyelőre a helyét keresik.

(Forrás: Zalai Hírlap)