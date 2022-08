A minap egy barkácsáruház emberével beszélgettem, akivel a szezonális keresletről váltottunk néhány szót. A háborús környezet és az ehhez kapcsolódó járulékos kedvezménymegvonások más beszerzési prioritások felé terelik a vásárlókat. Például az átlagfogyasztás felett fizetendő elektromos áram ára is (ami még így is kedvezőbb a világpiacinál) spórolásra készteti az embereket. Ennek egyik tárgyiasult formája a ruhaszárító állvány, amely kiemelt célpontja lett a barkácsáruház vásárlói közönségének. A spórolás ugyanis az otthoni eszközök kikapcsolásával is járhat, és ahogy a fenti példa mutatja, ennek egyik „áldozata” lehet a ruhaszárító gép is.