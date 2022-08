A hiánypótló kezdeményezés kifejezetten speciális nevelési igényű (SNI) gyerekeknek szerveződött. Hiszen az alapítvány munkatársai jó tudják, hogy az integrálás nehézségei miatt gyakran csak szakember támogatta közegben van lehetőségük a speciális igényű gyerekeknek a nyári tábor nagyszerű élményeit megélni. Nem utolsósorban pedig az SNI-s lurkók szüleinek is szükségük van nyáron egy kis pihenésre, amelyre egy gyógypedagógiával támogatottan működő, szervezett időtöltés nagyszerű lehetőséget kínál.

Az Esőcseppekért Alapítvány kuratóriumának elnökét, Kostyák Esztert kérdeztük a tábor tapasztalatairól.

Az Esőcseppekért Alapítvány elnöke, Kostyák Eszter

– Idén szerveztünk meg első alkalommal a táborunkat, talán még kevesekhez jutott el a hírünk. Ám a csaknem tízfős csapatunk azt gondolom, jó élményekkel gazdagodott. Sokat tanultunk a táborból, sok értékes tapasztalatot szereztünk. Végig szakemberek foglalkoztak a gyerkőcökkel, ők irányították a táboréletet. Így jelen voltak a kuratóriumi tagok, a gyógypedagógusunk, Nyári Zsuzsanna és a gyógypedagógus asszisztensünk, Nagy-Kovács Andrea is, magam pedig az egészségügyi tapasztalataimmal és érintett szülőként is igyekeztem a koordinálási feladatok mellett a segítségükre lenni.

– Szakembergárdánk célzottan a gyerekeknek szánt speciális programokat állított össze, hogy szórakoztasson, és persze fejlesszen is. A gyermekek és kísérőik élményekben gazdag látogatást tettek a daruszentmiklósi Várnai nandu- és fürjészkertbe. A résztvevők sokat kézműveskedhettek és volt rengeteg, rejtvénnyel, ajándékokkal összeállított kincskereső játék, de túráztunk a természetben, erdőben is.

– Ki kell emelnem állandó programelemünket, a lovaglást. Ez egy alapvetően költséges tevékenység, ezért sokan nem tehetik meg, hogy kipróbálják. Másrészről a legtöbb lovarda is idegenkedik szakértelem hiányában a speciális igényű gyerekek fogadásától. Pedig az állatok közelsége nagyon megnyugtató a gyerekeknek. Mi a partnerünk segítségével kiemelt hangsúlyt fektettünk a táborozás során e nagyszerű elfoglaltságra. Így nap mint nap tapasztalhattuk, hogy a táborozók számára milyen rendkívül hatékony az ilyen állatasszisztált fejlesztés. Tanúja lehettem, hogy a lovak puszta jelenléte is kiegyensúlyozottá tette a felfokozott lelkiállapotban lévő gyerkőcöket. Terápiás folyamatban alkalmazva pedig bizonyosan gyógyító hatású.

– A nagy hőségben a medencében töltött idő és a vizes játékok óriási sikert arattak a nap végén. Végül szeretném megköszönni minden támogatónknak és partnerünknek, hogy segítettek céljaink megvalósításában, ezzel hozzájárultak gyermekeink boldogulásához – számolt be a táboréletről Kostyák Eszter.

A hét utolsó délutánján az alapítvány támogatására a MaNoKa-tanyán különleges és nyilvános rendezvényt tartottak, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vártak a tábor szervezői. A nagy meleg ellenére közel százfős sereglet gyűlt össze, hogy részt vegyenek Hallósy Botond és Szopori Zsolt csikóscsapata izgalmas lovasbemutatóján. A mezőföldi csikóslegények megmutatták, hogyan kell használni az ostort és hogyan kell a lovat megülni, akár szőrén is, nyereg nélkül. Csikósruhában és gyönyörűen szerszámozott lovakkal jelentek meg a főszereplők a Hortobágyot idéző homokos pályán.

A közönség – különösen a gyerekek – tátott szájjal figyelték a produkciót, ahogy pattogtatták a karikás ostort, vagy ahogy különböző kunsztokat hajtottak végre a lovakkal. Nyilvánvalóan látszott, hogy nem csak feladatokat végeznek együtt, hanem szinte együtt élnek az állatokkal. A legnagyobb sikert az aratta a gyerekek körében, amikor fektették és ültették a lovakat. A bemutató után lehetőséget kapott a nézőközönség, hogy kipróbálja magát lóháton. A gyerekek nagy örömmel éltek a lehetőséggel.

A közösen eltöltött hét bázisaként a nagykarácsonyi Levendulás Tündérkert szolgált. A gyönyörű környezet is bizonyosan hozzájárult a sikeres táborhoz. Ezért a záró eseményen is jelen volt Boni Linda a Tündérkert képviseletében, és a kézműves termékeivel.

Az Esőcseppekért Alapítvány tervei

A civil szervezet a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekekért és családjukért jött létre, valamint a Gyermekház Iskola működését is szeretnék támogatni. Ez egy olyan alapítványi iskola – Budapesten már sikerrel működő – ahol kiscsoportos osztályokban tanulhatnak a problémával érintett diákok, s ahol a hangulat, a munkaszervezés, a diákoknak és a szüleiknek kialakított közvetlen kapcsolat a „második otthont” jelentheti. Fontos célja az alapítványnak, hogy olyan színteret biztosítsanak, ahol találkozhatnak egymással az érintettek. Mert a sorstársaknak érezniük kell, hogy áll valaki mellettük, a harcaikat nem nekik kell egyedül megvívniuk, és így együtt hangosabbak lehetnek.

Rendezvényeik sikerére építve az Esőcseppekért Alapítvány már újabb lovas programok szervezésén dolgozik, és az októberi saját szervezésű tökös rendezvényük is előkészítés alatt áll.