Amikor forr a must, az erjedő szőlőből elbomlik a cukor, etil-alkohol és szén-dioxid lesz belőle; ez utóbbi körülbelül másfélszer nehezebb a levegőnél, ezért alulról, a padozattól fölfelé halmozódik fel a pincékben és járatokban. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Kiemelték, a zárt térben összegyűlő mustgáz oxigénhiányos állapotot idéz elő, ami rosszulléthez, szédüléshez, hányingerhez, mentális zavarokhoz vezethet. Az észrevétlenül terjedő szén-dioxid nagyobb koncentrációban cselekvésképtelenné teheti, fulladást okozva halálos veszélybe sodorhatja áldozatait. „A kockázatok minimalizálása érdekében előzetes szellőztetés és légtérelemzés nélkül szigorúan tilos lemenni a borospincékbe!” – figyelmeztet közösségi oldalán a minisztérium.

Aki segíteni próbál az ájulton, az is könnyen bajba kerülhet a pincében

A biztonságos munkavégzés érdekében a TIM szerint feltétlenül javasolt gázérzékelő riasztókat felszerelni, huzamosabb föld alatti tartózkodásnál személyi gázkoncentráció-mérő készüléket használni. További védelmet jelenthet a pinceajtó nyitásával egyszerre bekapcsoló, reteszelt mesterséges szellőzőrendszer üzemeltetése. Ezen készülékek, biztonsági berendezések működőképességét rendszeresen ellenőrizni kell, arra a szüreti időszak kezdetén érdemes fokozott figyelmet fordítani.

A must forrásának idején javasolt „Figyelem, mustgázveszély!” feliratot elhelyezni a pince bejáratára. Arra is rámutattak, hogy a korszerű érzékelők nem spórolhatók meg pusztán a gyertyapróbával. A gyertya lángját ugyanis általában csak 14 százalékot elérő szén-dioxid-tartalom oltja ki, miközben már akár a 9 százalékos koncentráció is öt-tíz perc alatt végzetes lehet a pincében tartózkodóra. Közölték, önmagát is bajba sodorhatja, aki megfelelő védelem és óvintézkedések nélkül próbál az összeesett, ájult emberek segítségére sietni. A 112-es központi segélyhívó számon, a helyszín és a megközelítési útvonal pontos megjelölésével kihívott tűzoltók biztonsággal tudják kimenteni a mérgezést szenvedett embereket – tették hozzá.