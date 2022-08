Gombás fertőzések ellen vannak vegyszerek, de...

Azt írja a szakirodalom, hogy a lisztharmat közönséges gombás fertőzés, szerintem viszont rafinált növénybetegség. Kedvenc időjárása állítólag a hideg és esős napok után beköszöntő meleg – ez nem meglepő, hiszen gomba, a vargányának is a nedvesség és a jó idő kell. Nem válogatós, beéri szinte minden kerti növénnyel, szőlővel, fával, virággal, zöldséggel. Vannak növények, amelyek hajlamosabbak elkapni a gombás megbetegedést.

Például a kabakosok (uborka, dinnye, tök, cukkini, patisszon), a padlizsán, a bab, a borsó fogékonyabbak az efféle bajokra. Azt mondják, ne aggódjunk, mert bár a lisztesnek látszó bevonattal elcsúfított levelek elszáradnak, és alaposan csökkenti a termést is, az egész növényt nem öli meg, csak ha gyenge vagy a fertőzés súlyos. Fontos, hogy a gombás leveleket, amint meglátjuk, távolítsuk el.

A növénybetegségeknél is a megelőzés a leghatékonyabb megoldás. Az az ideális, ha eleve a gombás fertőzéseknek ellenálló fajtákat választunk – a vetőmagok tasakján, a csemeték ismertetőjén ezt jelzik is. Állítólag az árnyékkedvelő növények körében gyakrabban felüti a fejét a lisztharmat, amiben lehet némi igazság, hiszen a sok napfénytől lesznek erősebbek a növények, keményebbek a szöveteik, s úgy nehezebben bírnak azokkal a gombák. A növények körüli jó levegőáramlás is nehezíti a gombák dolgát, hasznos, ha nem zsúfoltak az ágyások. Azt mondják a hozzáértők, az eső és a vízpermetezés lemossa a növényekről a gomba spóráit, feltéve persze, hogy nem marad rajta a nedvesség, amely kedvenc dagonyája a lisztharmatféle gombáknak. Csak a gyökér területét öntözzük, a növény felső részei ne kapjanak locsolóvizet. Bár a tavaly is ezek szerint itattam a kabakosaimat, mégis megtámadta azokat a lisztharmat. Szerintem a hőségben párolgó víz megnedvesítette a levelek fonákját, így vígan megtelepedtek rajta a spórák. Jobb tehát este, hűvösben öntözni, hogy reggelre leszivárogjon a víz a földbe, és ne tudja könnyedén felszippantani a napsütés. Ezt a módszert alkalmazzuk egyébként az összes kerti zöldségnél.

Igaz, a gombás fertőzések gyógyítására is vannak „kemény drogok”, gombaölő vegyszerek, amelyek ugyan hatásosak, de mérgezőek a környezetünkre. Szerencsére léteznek biztonságosabb alternatívák is. A szódabikarbóna például már régóta a gomba elleni küzdelem „csodafegyverének” számít. Többféle receptet is találtam az alkalmazására. Az online Agrároldal például az javallja, hogy 3,5-4 liter vízben egy evőkanálnyi szódabikarbónát keverjünk el. Másutt 1 liter vízhez 3-4 teáskanállal írnak elő, plusz egy teáskanálnyi növényi olajat és ugyanannyi mosogatószert, hogy jobban tapadjon a lé. Ezzel alaposan permetezzük le a beteg és fertőzéssel fenyegetett növényt – például az összes uborkát és tököt, akkor is, ha csak 1-2 fertőzött levelet találtunk közöttük. Valószínűleg egy kezelés nem oldja meg a problémát, a gyógyítás akár egy vagy két hétig is eltarthat. Az ideális, ha naponta permetezünk, ügyelve arra, hogy növény minden részére jusson, kontakt (nem felszívódó) szer lévén ugyanis csak akkor hat, ha közvetlenül éri a lisztharmatgombát. A szódabikarbóna a csigákat is riasztja, akárcsak a fahamu, a növény tövét kell körbeszórni vele – megérintve visszafordulnak a nyálkás bőrű csúszómászók.

Sokan állítják, hogy a tejes spray ugyanolyan hatékony, mint a vegyi „nehézfegyverek”, kémiai gombaölő szerek. Az elfogadott recept szerint a tej és a víz 40:60 százalékos keverékét kell a fertőzésveszélynek kitett növényekre permetezni. Tegyük ezt heti rendszerességgel, amíg a gomba visszavonulót nem fúj. Csak napos időben permetezzünk, mert akkor a tejben lévő víz elpárolog, a zsír viszont marad és bevonja a növény felületét, így a gomba spórái nem tudnak behatolni a levél szövetébe. Másféle magyarázatot is olvastam: a hatást a tejfehérjék napfénnyel történő reakciója váltja ki. Akár így, akár úgy: a tejes kezelést Kanadában, Ausztriában és több más országban nagyobb ültetvényeken is alkalmazzák.