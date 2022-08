A Dunaújvárosi Hírlap a kiadók újdonságaiból és könyveladási adatok alapján összeállított sikerlistás könyvekből ajánl olvasnivalót.

Richard Gordon: Az anyag titkos természete

„A tudatlanság legmagasabb formája az, amikor elutasítasz valamit, amiről fogalmad sincs.” – Wayne Dyer

Richard Gordon legújabb könyvében lenyűgöző kísérletsorozatokon keresztül mutatja be az anyag titkos természetét, amelynek alaposabb megértése lélegzetelállító felismerésekhez vezet valódi identitásunkkal és képességeinkkel kapcsolatban.

Nem kell hinni az óceánban ahhoz, hogy vizesek legyünk

Az SPA, azaz a spontán testtartás-kiigazítás technikájához kapcsolódó kísérletei egyértelműen bizonyítják ugyanis, hogy tudatunk képes mélyen befolyásolni az anyagot, és hogy egy energiával és szándékkal feltöltött tárgy másodpercek alatt drámai módon képes fiziológiai hatást gyakorolni ránk.

A szerző nemcsak elméleti tudást nyújt, hanem megtanítja a módszereket is, hogy a könyvben leírtakat saját magunk is kipróbálhassuk! Lehetünk bármilyen szkeptikusak, nem számít. Nem kell hinnünk az óceánban ahhoz, hogy vizesek legyünk. Csak bele kell ugranunk.

„Hiszem, hogy a fizikai és a spirituális/metafizikai közötti metszéspontban létezünk, így az irányított szándék fizikailag mérhető és vizuálisan nyilvánvaló SPA-t okozhat. Pontosan ez a metszéspont az, ahol a ,mágiát’ és a rendkívüli gyógyulást találjuk. Fizikai testünk és agyunk van, és egy nagyon is fizikai valóságban élünk. Mégis kapcsolatban állunk a spirituális/metafizikai világgal a szeretetünk, az érzelmeink, a vágyaink, az intuíciónk és a felsőbb énünk révén. Az SPA alkalmazásának képessége egy nagyon kicsi, mégis hihetetlenül hatékony bepillantást enged abba a rejtett birodalomba, hogy kik és mik vagyunk.”

Richard Gordon (forgatókönyvíró, sebész, altatóorvos, 1921–2017) négy évtizedes tapasztalattal bírt a holisztikus gyógyítás területén. Az energiagyógyítás látnokának és úttörőjének tartják. Három bestseller szerzője: a Kvantumérintés – A gyógyító erő (amely már 17 nyelven jelent meg), a Kvantumérintés 2.0: Az új ember, valamint a Gyógyító kezeid: A polaritáskísérlet. Legfontosabb munkájának Az anyag titkos természetét tartotta, annak következtetései képesek megváltoztatni számos korlátozó hiedelmet, és a lehetőségek új világa előtt nyitja meg a kaput.

(Forrás: Bookline) DH