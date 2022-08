Sokak szerint utódaink számára a játszótér egyszerűen kihagyhatatlan állomás az egészséges testi és lelki fejlődéshez. A gyerek mászik, kapaszkodik, lendül, csúszik, hintázik, és közben észrevétlenül fejlődik a térérzékelése, a szem és a kéz koordinációja, egyensúlyérzéke, finommotorikus mozgása. Másrészről a legkisebbek itt tapasztalhatják meg elsőként a közösséget, hogy milyen, ha más gyerekkel kell osztozni a játékon, és majd lassacskán az egymás mellett játszásból kialakulhat az együtt játszás.

A vízparti park szép környezetben van, de már kicsit kopottas

Forrás: LI

Ezért járjuk körbe a legkedveltebb tereket. Városunkban az Alsó-Duna-parton létrehozott park a vízparti, szép környezete miatt került az ajánlandók közé. Bár az általánoshoz képest kevés a telepített eszköz, s kissé már kopottas és elnyűtt, de cserében közel van a sütögető és étkezésre alkalmas asztal. Így akár családi piknikekhez, szülinapi zsúrokhoz is alkalmas helyszínként szolgálhat, autóval kényelmes megközelíteni.

Anya vásárol, a gyerek remekül szórakozik apával

Az Interspar oldalánál található játszótér remek választás, ha a gyereket (és magunkat is) meg szeretnénk kímélni a vásárlással járó stressz­től és ingerdömpingtől. Mert amíg anya vásárol, a gyerek remekül szórakozhat apával a tűzoltóautón. Ugyanis egy ilyet formáló nagyobb játékelem van a kerítéssel körbevett tér középpontjában, amelyen lehet csúszni, mászni, kormányt tekerni, távcsővel nézni és szerepjátékokat játszani. A másik érv, hogy fedett helyen van, így esős napokon is használható. Mosdó van az üzletben, és a parkolás sem gond, de a buszmegálló is csak néhány lépés.