Savanyítani való, téli spáj­z­­olásra van áru bőven a dunaújvárosi piacon

Egyre több a savanyítani való áru, és egyre több zöldséget láthatunk már zsákos kiszerelésben. Hagymát kaphatunk öttől tizenöt kilogrammos zsákokban is, kilónként háromszáz forintot kóstál az ára. A krumplinál ugyanez a helyzet. Az emberek szívesen spájzolnak be télire burgonyából, pillanatnyilag azt is 300 forintért kaphatunk, ha egy tízkilós zsákról beszélünk. Az almapaprika, ami az egyik kedvenc savanyítani való akár magában, akár káposztával töltve, már drágább: 500 forint alatt nem juthatunk kilójához. A cseresznyepaprikáért azért jóval mélyebben zsebbe kell nyúlni, mert abból ezer forint alatt egy kilo­grammot nem vihetünk haza.

Gyümölcsök terén a kínálatra nem panaszkodhatunk, rengeteg a szilva és a körte, és talán érdekesnek is mondhatjuk, hasonló áron kaphatjuk: mindkettőnek ötszáz forint körül van a kilónkénti ára. A sárga- és az őszibarack továbbra is makacsul tartja az árát, 800 forint alatt nem tudunk egy kilót vásárolni.

Szőlő is egyre több van, bár még inkább az importok, leginkább a görögök dominálnak, de ezer forint alatt nem juthatunk hozzá.

A dinnyeszezon még javában tart, bár korábbi írásunkat, ahol azt említettük meg, hogy a szakemberek szerint a dinnye ára az idő előrehaladtával nem fog csökkenni, többen is kétségbe vonták. Nem a magunk igazát bizonyítva, de tényként közölhetjük, hogy a dinnye ára egyre jobban megy feljebb. Az a békési görögdinnye, amely két-három hete 390 forintba került, annak most kilója már 450 forint. Az egyik dinnyeárust megkérdeztük, hogy ennek mi az oka (mert az rendben van, hogy nem csökken, de Lőrinc napjához közeledve nemhogy csökkenne, hanem növekszik az ára), azt a választ kaptuk, ezt a hőséget még a dinnye sem bírja.