Hagyományait követve a hétvége szombatján ismét Cecei Dinnye Nap várta az érdeklődőket a községben, ahol számtalan fellépő és izgalmas programok gondoskodtak a felhőtlen szórakozásról. Elég csak az Álomzug Társulat bábelőadását, Varga Miklóst, Kerényi Miklós Mátét, TenDance műsorát, vagy éppen Komonyi Zsuzsit említenünk, de akinek ez sem volna elég, akkor az esti sztárfellépő Betty Love és DJ Herczeg Szilárd retro bulija szolgáltatta a zenét éjszakáig.

Forrás: olvasó

Emellett délutántól kezdve kézműves- és kreatív foglalkozások, csillámtetoválás, arcfestés, valamint légvár és a népi kosaras hinta szórakoztatták a gyerekeket. Vajai-Kovács Viktória művelődésszervezőtől tudjuk, hogy a rendezvény nem csak a helyieket, de a környékbelieket is megmozgatta az ünnepnap, amely egészen éjfélig tartott.

Természetesen a középpontban a méltán híres cecei gyümölcs állt, amit meg is versenyeztettek a „legek" versenyében, hogy a nap végén kiderüljön, közülük melyik a legnagyobb, legédesebb (csíkos-,cukor, sárga és fekete héjú dinnye), legkerekebb. Ezen felül a legszebb dinnyetorta és a legötletesebb dinnyeétel gazdáját is elismerték.

Lak Józsefné dinnye tortája mindent vitt

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Eredmények:

Legédesebb csíkos dinnye - Csilléri Gábor

Legédesebb cukordinnye - Váradi László

Legédesebb sárgadinnye - Kiss Tamás

Legédesebb fekete dinnye - Puskás Imre

Legnagyobb görögdinnye - Mészáros Norbert (21,3 kg)

Legkerekebb dinnye - Dömők Róbert

Legkreatívabb dinnyés étel - Kiss Ágnes + egy különdíj Pruzsencki Ilona

Legszebb dinnye torta - Lak Józsefné

– Ez a nap ünnepély, a helyi termelők és terményeik ünnepélye – mondta a polgármester Fazekas Gábor, aki kiemelte a gazdák kitartó munkáját, hogy ebben az aszályos, forró melegben is küzdöttek és tovább vitték a jó hírét a messze földön híres a cecei dinnyének. Reményét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy a Cecei Dinnyenap a jövőben többnapos fesztivállá tudná kinőni magát. Vajai-Kovács Viktória művelődésszervezőtől azt is megtudtuk, hogy az ősszel sem maradnak a helyiek és a környékbeliek nívós rendezvény nélkül, ugyanis szeptemberben érkezik a lecsófesztivál, amely ugyancsak a kulináris élvezeteket és ezzel együtt a társasági életet kedvelők kedvenc programja lehet.

Forrás: feol.hu