A bocsánatkérés közel sem könnyű műfaj. Makacsság, sértődöttség, vagy berögzült viselkedési panelek miatt sokkal kevesebbszer kérünk bocsánatot, mint ahányszor szükséges lenne. Pedig akitől bocsánatot kérünk, úgy érezheti, hogy az érzései számítanak, hogy fontos nekünk, és erőfeszítést teszünk a kötelék megerősítéséért. Emberi gyarlóságunk miatt amúgy sem teszünk semmit boldogabban, mint ami a saját javunkat is szolgálja. Márpedig egy rendes vita, egy kimerítő veszekedés után a szívünk mélyén amúgy is egy ölelésre vágyunk, hogy aztán újra béke és harmónia töltse be a közös életünket – érdemes félretenni hát a büszkeséget.