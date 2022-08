Ma este japán megsemmisítés és temetés is lesz, és talán mondani sem kell, hogy a szépségversenyen sem a nőket, hanem a járműveket stírölik! A nyolcéves Mezei Norbertet tegnap délután vitte ki apukája a találkozóra, mert a fiatalember imádja ezt a márkát. A fiú boldogan feszített egy impozáns E36-os kormánya mögött, és azt mondta: „A világ összes BMW-jét szeretném megvenni.”

Kicsit odébb, Kulcsár Milánnal, a helytartó BMW-s közösség elnökével beszélgettünk. Miután sorra vettük az ötlete nyomán megvalósított utcanévtáblákat (meg sem lepődünk, hogy valamennyi kapcsolódik a Bimmerhez), és megállapítottuk, hogy az új elnevezések mókásak, és valóban segítik a kempingben való tájékozódást, Milán elmondta:

– Ez egy teljesen más jellegű találkozó, mint a májusi volt. Az egy karitatív célt is szolgáló, nyitott rendezvény, amelyben a bemutató és show kap nagyobb hangsúlyt. Mint arról a Dunaújvárosi Hírlap is írt akkor, a májusi program során az állatvédőket támogattuk, de volt szeptemberben is egy rendezvényünk, amikor a FÁDA-nak segítettünk. Jövőre ezt is folytatni szeretnénk, és a pontos támogatási cél még nem fogalmazódott meg, de az már biztos, hogy gyermekes szervezetnek vagy családoknak szeretnénk segíteni. Ez a mostani rendezvény viszont a BMW-fanoknak szól, egy remek lehetőség a találkozásra, a beszélgetésre, egymás járművének szemrevételezésére. Szerettük volna a pandémia után összehozni a társaságot. Egy a hobbi, egy a szeretet: a Bimmer, ami összeköti őket, amiről minden alkalommal van mit beszélni. Nap közben pedig élvezik a direkt ennek a közösségnek kitalált programokat, amelyek tréfásak, játékosak, de mégis komolyak. Aztán este legurítanak néhány pohárral, buliznak egyet.

– Nekem ez az egész onnan jött, hogy 2002-ben, tizenkilenc évesen lett meg az első BMW-m, aztán 2005-ben a második, ami azóta is megvan. Mellé lett egy az asszonykámnak is, ez a ciklámen színű – mutat az egyik, nem messze parkoló, szépen karbantartott járműre –, aztán két éve vásároltunk egy kabriót. A két első nyilván már korosabb jármű, nem is a kényelemről szól a tartása elsősorban, hanem inkább arról, hogy próbáljuk ezek megmenteni.

Lássuk a programot! Reggel 10 órakor tervezik az ébresztőt a kempingben és két kilométeres körzetében: hadd szóljon a hatlövetű mottóval rendezik meg a kipufogó-hangnyomás versenyt. Utána limbóban, sörivásban mérhetik össze erejüket. 19 órakor lesz a szépségverseny eredményhirdetése, utána pedig a japán temetés. Az a csapat, amelyik a vetélkedőkön a legjobban szerepel, megkapja a tízkilós nagy kalapácsot a szervezőktől, és megsemmisítheti vele a kempingbe erre a célra odaszállított japán kisautót. Utána indul a buli DJ Tomex-szel és Milani Deeperrel. A gyereksarok és a Boksz Ring egész nap a résztvevők rendelkezésére áll. Vasárnap délelőtt 11-kor indul útjára a felvonulás Dunaújváros főbb utcáin, ahonnan visszatérnek a résztvevők a kempingben, és ezzel véget is ér a Bimmer Parádé 2022-es BMW-találkozója.