Az otthont nyújtó boglyafészek azonban már úgy látszik egyre kisebb életteret nyújt a madaraknak, mert sokszor látni őket állva, szárnypróbálgatás közben. Ez utóbbi műveletre bizony nagy szükségük is lehet, hiszen hamarosan útra kelnek. A fehér gólyák általában augusztus végén, szeptember elején indulnak útra. Több ezer kilométert megtéve egyes csoportjaik az úgynevezett Boszporusz-útvonalon hagyja el Európát és a Márvány-tengeren, Kis-Ázsián keresztül vonulnak afrikai telelő helyeikre. Sajnos nem minden madár éri meg a felnőtt kort. Többek közülük már a fészkelő hely közelében vagy környékén elpusztulnak ahogy Mezőfalva település esetében is történt jó pár évvel ezelőtt. Szerencsére az utóbbi években, ha változó fészekalj létszámmal is, de útra kelhettek a madarak. Az idén Mezőfalván a Piac téri villamos kandeláber tetején lévő fészekben három fióka kelt ki. Láthatóan egészségben élték meg az elmúlt időszakot, és jó eséllyel indulhatnak a hosszú vándorútra. Addig azonban még sokat kell gyakorolniuk, és sok veszély is leselkedik rájuk. Bízzunk benne, szerencsések lesznek!