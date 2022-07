Egy jólfésült „szelíd” motorosbanda, amelyről előre semmit sem tud az ember, rockkoncert és a tervezhetetlen létszámú vendégsereg ígérete – hogy csak a legfontosabbakat emlegessem a második születésnapját ünnepelni készülő előszállási Garden Büfé tulajdonosára, Telek Andrásra váró kihívásokból.

– Izgalmas két év áll mögöttünk. Sokan lerombolódtak, mi pedig szépen erősödtünk a vírus ideje alatt. Sok saját, jó ötletünk született, megvalósítottuk, és hozták a sikert. A mai zenekarunkon, az Időutazó Rock Banden keresztül ismerkedtünk meg a motorosokkal, jó arcokként mutatták be nekünk, ezért hívtuk meg őket. Szerencsés volt a találkozás. A helyi barátainkra és a környékbeli törzsvendégeinkre is számítottunk. A séfünk hetven főre főzte a babgulyást, mellette a teljes ételválasztékunkat kínáltuk az érkezőknek. Nem is ért bennünket csalódás, jót mulattunk, hajnalig.

A Császári Motorosok Baráti Körének vezetője, Bárdos József egy Honda 750-es Shadow-val érkezett. A névben szereplő hangzatos elnevezés a településükre utal. A társaságukba nemcsak a helyiek, hanem más településekről, sőt külföldről is jelentkeztek:

– Eddig négyszer hoztuk össze a bulit, aztán jöttek a covidos évek, amikor ezt nem tehettük meg. Most végre kiléptünk a határainkon kívülre. A helyválasztásban az Időutazó Rock Bandból a Zsolti volt a segítségünkre, aki egy jó kis helyszínt, az előszállásit ajánlotta. Ennek a helynek a vezetője, Telek Ádám barátsággal fogadott bennünket, jó választás volt az Előszállás.

– Ki lehet a baráti társaság tagja?

– Egyetlen dolgot kell betartani, a barátságot. Itt nem a motorok ára, típusa, évjárata és köbcentije a fontos, hanem az összetartozás. A szabályoknak megfelelve közlekedünk, és éljük az életünket. A közös programok, a motorozások tartanak össze bennünket. Ha ez megfelel valakinek, máris csatlakozhat hozzánk.

A Törvényenkívüliek Spa­getti Western Kaszkadőr Csapat vezetőjének azt mondtam: – Remélem, hogy előbb-utóbb rajtatok fognak ütni!

Kiderült: Lukács Mucró Tamás bírja a kötekedést:

– Nyugodtan megtehetik, mert mi vagyunk az egyetlen legális, „törvényenkívüliek” Magyarországon. Egy bejegyzett kaszkadőrcsapat vagyunk, s már hét éve együtt dolgozunk. Kizárólag 1865 utáni spagettiwesternshow-val foglalkozunk. A furcsa elnevezés arra utal, hogy a wes­ternfilm műfaj európai ágához tartozó, olasz western­filmek darabjaiból válogatunk. Az egyik legsikeresebb a Django volt, de Sergio Leone filmje a Volt egyszer egy Vadnyugat a legtöbb mozikedvelő egyik alapélménye lett. Nem korhűek, hanem filmhűek vagyunk.

Mary–Nyerusai Mária hozzátette: – Körülbelül hat éve találkoztam a csapattal, és azóta jól elvagyunk egymással. Sokan (elvileg) észbontó, borzalmas alakoknak képzelik őket, ezért gyakran megkérdezik, hogyan bírom ki őket? Nos, egyszerűen azért, mert magam is valami hasonló lehetek. Ha meg nem tetszik valami, akkor megverem őket.

Az Indiánról, vagyis az 1901-ben alapított Indian Motorcycle, az első amerikai motorkerékpár egyik jobb sorsra érdemes (fél)példányáról, és Lukács Tamásról, a szörnyű bűnöket elkövető gazdájáról mesélünk.

– Amit itt látsz, nem az, amire elsőre gondoltál. Ez egy 1946-os Indián váza, tankja, ülése és kormánya, a motorjával viszont elbántam. Hét évvel ezelőtt vettem a kétütemű, kézi váltós, lábkuplungos gépet, de az ismereteim nem voltak meg hozzá. A legnagyobb hiba az volt, hogy az ilyen motorba keverékbenzint kell önteni, de én normált tankoltam, amiért a motor hamarosan besült, és azt sem tudtam, hogy ennél kuplungolni kell, és mivel én azt nem csináltam, tönkrevágtam a blokkot is. Ezután egy kis átépítés és motorcsere következett: kényszerűségből ugyan, de a megbízhatóság jelképével, egy 650 Yamahával folytattam. Mostantól minden rendben van.



