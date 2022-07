A Fejér Megyei Katasztrófavédelem július 24-én, vasárnap, délután számolt be arról, hogy Dunaújváros iparterületi, külső részén tűz ütött ki. Már három hektárnyi erdős rész égett, amikor a lángok elérték a száraz aljnövényzetet. Sallai László alezredes, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője lapunk kérdésére elmondta, 4-es fokozatú kiemelt eseményként riasztották a helyszínre a lánglovagokat. A városi hivatásos és létesítményi tűzoltók mellett Paksról és Sárbogárdról is érkezett segítség, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. A környékbeli önkéntes tűzoltókkal együtt 9 beavatkozó egység, közel harminc tűzoltóval dolgozott a lángok megfékezésén. Két felállítási helyről oltották a lángokat, az egyik oldalon 3, a másik irányból 6 vízsugárral körülhatárolták a tüzet. A tömlővezeték hossza helyenként elérte a 400 métert. Sikerült még aznap megfékezni a tűz továbbterjedését, és azonnal megkezdték az utómunkálatokat is. A sötétedés beálltával, az éjszaka folyamán a helyi létesítményi tűzoltók végezték az oltást és felügyelték a területet, majd másnap más egységekkel váltásban folytatták a munkát.

A helyszínt csak egy irányból lehetett járművel megközelíteni



Nehéz pontosan megállapítani, de megközelítőleg 32 hektárra becsülik a tűzoltók a leégett terület nagyságát. Az utómunkálatok szerdáig elhúzódtak, ugyanis kisebb lánggal égéseket tapasztaltak a szakemberek, illetve a már eloltott részek is újra izzani kezdtek.

Mint azt a helyettes szóvivő lapunknak vázolta, több tényező nehezítette az oltási munkálatokat. Egy bozótos, gazos területről volt szó, amely korábban feltöltéses zagytározója, ülepítője volt az ipari létesítményeknek. Emiatt több helyen tőzeges, éghető anyagú réteg keletkezett, egyes részeken fél méter vastagságban is. A széljárás az oltás ideje alatt többször megfordult, ezért a vízsugarakkal és kéziszerszámokkal helyszínt és pozíciót kellett váltani. Nem beszélve arról, hogy a szárazság miatt rendkívül vízhiányos is a terület. Mindezek együttesen azt okozták, hogy bár a felszíni tüzet sikerült eloltani, az alsóbb részeken vastagon izzott még a parázs. Az extrém alacsony nedvességtartalom és a forróság miatt pedig újra izzani kezdett a terület.

Sajnos nehezen, csak egy irányból lehetett gépjárművel megközelíteni a helyszínt. A dunaújvárosi hivatásos és létesítményi tűzoltók puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal járták a területet és oltották a még izzó, füstölő részeket. A munkálatokba a paksi, a solti és kalocsai hivatásos tűzoltók is besegítettek. A tartós és fokozott igénybevételre tekintettel a beavatkozó tűzoltók egészségügyi biztosítását a munkavégzés alatt a Fejér Medic Önkéntes Tűzoltó Egyesület látta el. A teljes oltási munkálatokkal szerdára végeztek.

A leégett terület nagyságát 32 hektárra becsülik