Rétimajor a pecások kedvelt horgászhelye, nem csak a felnőttek, a gyerekek is szeretik. Nemrég írtunk róla, hogy a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület egy hetes horgásztábort tartott a Nyalóka szigeten. A hagyományoknak megfelelően a Rácalmási Sirály Horgász Egyesület is évek óta itt rendezi meg az egyesületi horgásztáborát.

Eszenyi Tibor, az egyesület ifjúsági felelőse második éve vesz részt a tábor szervezésében és lebonyolításában. Tapasztalatairól kérdeztük.

Idén a tavalyinál több gyerek vett részt a táborban, melyet már év elején elkezdtünk szervezni, bízva abban, hogy a pandémia nem fog közbeszólni. Dualszky-Kovács István, az egyesület elnöke felkutatta a támogatókat és a pályázatokban segített, így a táboroztatás költségeinek nagy részét az egyesület át tudta vállalni. Huszonkét gyerek három felnőtt felügyelete mellett ötödikétől tizedikéig hat napot és öt éjszakát töltött a szigeten háromszori étkezést biztosítva számukra. A felnőttek szabadidejükben és ellenszolgáltatás nélkül segítették a tábor munkáját. Szerencsére az időjárás nekünk kedvezett, remek horgászidő volt egész héten. Egy nap esett csak, ezt kihasználva a táborozók elméleti tudását frissítettük fel játékosan a szálláshelyen. A többi nap az önfeledt sporthorgászaté volt. Néhány gyereknél éjfél után ért véget a pecázás. Szorgalmuk meg is hozta az eredményt, ketten is voltak, akik tizenkét kiló körül fogtak halakat, melyek mérés után visszakerültek az éltető vízbe. A tábor hagyományának megfelelően idén is megrendeztük a horgászversenyt. Kijelöltük a horgászhelyeket, melyeket sorsolás után foglalhattak el a versenyzők. Tizenegy csapat, csapatonként két fővel próbálhatta ki tudását és szerencséjét a vízparton. A nap végén eredményt hirdettünk. Első helyezett lett Vesztergom Miklós és Schmidth Márton, ők kupát, emléklapot és minőségi, márkás orsókat nyertek. Második helyezettek Libor Ádám és Lampert Adrián nem oly márkás, de minőségi orsókat nyertek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Gurisatti Róbert és Jankovics András léphetett, ők márkás, minősági horgászzsinórt vihettek haza. Az első csapat huszonegy kg, a második tizenhat, a harmadik pedig nyolc kiló halat fogott. A versenyben résztvevők szákjába közel száz kiló hal került vegyesen. Minden nap fociztunk a horgászat mellett, jól éreztük magunkat. Talán ez a tábor még a tavalyinál is jobban sikerült. Szombaton a tábortűzben sült virsli mellett beszéltük át a hét eseményeit. Bár a jelenlevők nagy része már korábban is velünk táborozott, az egy hét maradandó élményt nyújtott nekik is és minden résztvevőnek. Reméljük jövőre ugyanitt találkozunk, addig pedig a vízparton biztosan.

- Milyen terveik vannak a következő időszakra?

Az egyesületben nem áll meg az élet a tábor után sem, jelenleg a horgásztanya felújítása zajlik. A tetőszerkezetet kicseréltük már, most a belső munkákra koncentrálunk. Szerencsére sok horgásztársunk szívügyének érzi a munkát, nagy segítséget jelent az önkéntes tevékenységük.