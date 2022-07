Régi, már felemlegetett történet elevenedett meg a minap. A koronavírussal már mindenkinek tele van a hócipője, és ez érthető is, hiszen ez az új kórság fenekestül felforgatta az egész világot, benne a saját életünkkel is. A hetente közölt adatok azt mutatják, hogy nyáron sem lehet nyugtunk, pedig az előző években legalább ebben az évszakban szusszanhattunk egyet e tekintetben. Érthető, hogy az idősebbek a boltban, piacon, postán bizony felveszik a maszkot, mert tartanak a fertőzéstől. Az viszont továbbra sem érthető, hogy vannak, akik ezt igen gunyo­ros formában szóvá is teszik. Nem kívánom nekik, hogy fekve lássanak sok maszkos embert, bár nagy a kísértés...