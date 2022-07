Talán még soha ennyire nem éreztük a saját bőrünkön a klímaváltozás nyári időjárásra gyakorolt hatását, mint idén. A napokig, hetekig tartó forróság nemcsak embert próbáló, de felveti a víztakarékosság, a tudatos vízhasználat kérdését is. Vidéken évtizedekkel ezelőtt is természetes volt, hogy az esővizet „felfogták."

– Emlékszem nagyanyámra, aki szinte mindig az eresz alatt álló hordóból locsolta a növényeit, mondta Péterfi Ilona, szekszárdi olvasónk. Később ez a szokás kiment a divatból, elrontotta a kert hangulatát a műanyagtartály látványa.

A vízfogyasztás mérséklésére ma már nem csak takarékossági okokból kell odafigyelnünk – ennél is fontosabb, hogy felelősséggel használjunk egy olyan értéket, amelyből ilyen kevés áll rendelkezésre. Az otthoni vízfogyasztást csökkentő módszereket már a legtöbben pontosan ismerik és alkalmazzák is, ám egy kertes házban ennél jóval többet kell tennünk. A cserjék, fák, virágok, vagy épp a veteményes locsolása, a kerti utak tisztán tartása, a kerti tó feltöltése mind-mind vizet igényel – mindezt a konyhai csapból kifolyatni sem gazdaságosnak, sem környezettudatosnak nem nevezhető.

A bátaszéki Takácsné Kovács Anikó környezettudatos gazdálkodó, tőle nem idegen egyetlen módszer sem, mely segíti, megóvja a természetet.

– Két éve építettünk ki egy úgynevezett IBC tartályt a kertünkbe. Ebbe gyűjtjük az esővizet, csapokkal van ellátva így könnyű kivenni belőle a locsolóvizet. A tartály a ház sarkánál áll, mára körbe nőtte a fügebokor és a kúszó növényeim, így jól mutat a kertben. Ebbe egy köbméternyi víz, azaz ezer liter fér bele. Nagy esőzéseknél meg is telik. Nem ez az egyetlen vízgyűjtő tartályunk, mert a melléképületeknél is vannak hagyományos edények.

Ezekből locsolunk, itatjuk a baromfikat és a kacsáknak a fürdetőjébe is jut. Az esővíz egyébként sokkal egészségesebb a növényeknek mint a csapvíz. Sajnos nincsenek elegen azok, akik vigyáznak a víz felhasználására, pedig nagy érték ez. Ha mindenki megcsinálná a maga esővízgyűjtőjét, az is segítene aszály idején. Ha nincs ásott kerti kutunk – ami egyébként szintén óriási érték, úgyhogy tartsuk karban – a legjobb és leglogikusabb módszer az esővíz összegyűjtése.

Kisebb kertekben az esővízgyűjtő hordó lehet az első, legkönnyebben megvalósítható lépés. Ennek legnagyobb előnye, hogy olcsó és gyorsan telepíthető: egyszerűen tegyük az ereszcsatorna alá az általában műanyagból, ritkábban fémből készült hordót. Hátránya, hogy a víz könnyen megalgásodhat benne és a szúnyogok is túlságosan jó lakhelynek gondolhatják. Locsolni hagyományos öntözőkannával lehet belőle, ami alacsony vízállás esetén már kényelmetlen lehet.

Eggyel elegánsabb megoldás az esővízgyűjtő tartály: ilyenkor az ereszcsatornát és a tartályt egy speciális cső köti össze. Több méretben kapható, ráadásul további előny, hogy ezeket akár rendszerbe is köthetjük, így, ha az egyik megtelik, a víz tovább tud áramolni a következőbe. Ez praktikusabb, mint a hordó, ugyanis van rajta egy csap, amire csatlakoztatható a slag is. Fontos, hogy az igazán kényelmes öntözéshez nagyobb víznyomás kell, ehhez pedig szivattyúra lesz szükségünk.

Az esővíz jobb a csapvíznél

Az esővíz gyűjtése és felhasználása terén egyre nagyobb tudatosság figyelhető meg a vásárlók részéről is, mondta az egyik kertészeti áruház menedzsere. Bizonyítja ezt az is, hogy a tavalyi évhez képest majdnem a duplájára nőtt a kereslet az esővíz-gyűjtő tartályok, hordók és tartozékok iránt, valamint az is a tudatosságot igazolja, hogy még a nagy szárazság előtt mutatkozott leginkább érdeklődés az esővíz-gyűjtő megoldások iránt.

Bár Magyarországon még kevésbé számít általánosnak az esővíz gyűjtése, a felfogható csapadékvíz mennyisége számottevő. A számítások szerint megfelelően kiépített rendszer esetén az évi csapadék fele az épületek tetőszerkezetéről a tartályokba kerülhetne. Ez a víz nemcsak szinte ingyen van, hanem még a növényeinknek is kimondottan jót tesz, hiszen lágy és szennyeződésektől, vegyi anyagoktól mentes.