Aktívabbakká is válnak, és emiatt megszaporodnak az állatok bőrén jelentkező érzékenységi tünetek, amelyek leggyakrabban különböző ekcémák formájában nyilvánulnak meg – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc. A szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa hozzátette: a külső élősködők elleni védekezés ezért ilyenkor is kiemelten fontos, de nemcsak az állatokon, hanem azok fekhelyén is. Hiszen ha csak az állatot kezeljük olyan vegyszerekkel, amelyek a csípés után pusztítják el a parazitákat, attól még azok megcsípik őket, tehát az irritáció megvalósul (csak éppen nem tudnak ugyanazok az egyedek folyamatosan élősködni az állaton, újak viszont mindig jönnek a környezetből).

Dr. Jakab Ferenc szekszárdi állatorvos (Fotó: TN)

A szokásosnál többet vakaródzó kutya vagy macska hívja fel a figyelmünket erre a problémára, és ha nem teszünk semmit, akkor heteken vagy akár napokon belül heveny ekcéma alakulhat ki, amely az állatnak nagy szenvedést, folyamatos erős viszketést, néha fájdalmat okoz. Ilyen tünetek esetén kerülni kell a fürdetést, mert az kedvez a bakteriális és gombás felülfertőzéseknek, esetleg egyszer szabad fürdetni bolhairtó hatóanyagú samponnal, de jobb, ha port használunk. A sebek helyi kezelése általában nem elegendő, az állatorvos az egész szervezetet kezeli.

A szúnyogok csípésének hatása jól ismert az ember számára is. Sajnos sok szúnyog tartalmazhatja az ellenük használt vegyszereket is, ettől a csípésük még irritálóbb lehet.