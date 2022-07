Július tizenhetedikén kezdetét vette a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) által szervezett XVII. Nemzetközi Tűzoltósport-verseny és XXIII. Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóverseny Szlovéniában, Celjében. Magyarországot egy százhuszonhat fős delegáció képviseli, amely hivatásos, létesítményi, önkéntes és ifjúsági tűzoltókból áll. A megméretésen huszonhat ország több mint háromezer versenyzője indul.

A vasárnapi érkezést, regisztrációt és rajtszámok kisorsolását követően – amely során a magyar hivatásos csapat az egyes sorszámot húzta – hétfőn már teljes erőbedobással gyakoroltak a csapatok, két helyszínen is. A hivatásos csapat (Hungarian Fire Sport Team) a 4x100 méteres váltót, a horoglétramászást és a 100 méteres akadálypályát gyakorolta a Kladivar Stadionban. A keddi napra maradt a kismotorfecskendő-szerelés gyakorlása a helyi körülmények között.

A hivatásos csapat mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek sem pihentek. A tradicionális tűzoltósportversenyre gyakorolt a Pusztamonostor Önkéntes Tűzoltó Egyesület férfi és női csapata, Vértessomló férfi és női csapata, Tótkomlós Önkéntes Tűzoltó Egyesület női csapata, valamint a Richter Gedeon létesítményi tűzoltóság csapata is a Kladivar Stadionban.

A hétfői nap főszereplői azonban az ifjúsági tűzoltók, a gyerekek voltak. Amellett, hogy délelőtt és délután is gyakorolt Pázmánd Önkéntes Tűzoltó Egyesület fiú- és lánycsapata, valamint Vértessomló Önkéntes Tűzoltó Egyesület leánycsapata a Šentjur Stadionban, Celje városközpontjában be kellett rendezniük egy standot a nemzetek kiállításán, amelyet ünnepélyes keretek között, zászlófelvonással nyitottak meg. Az eseményen részt vett a CTIF szlovén elnöke, a CTIF Végrehajtó Bizottságának tagjai, a CTIF Ifjúsági Tűzoltó Bizottságának elnöke, szlovén tűzoltók, valamint a résztvevő országok ifjúsági tűzoltói és kísérőik. A magyar gyerekcsapat remek hangulatot varázsolt, amelyhez több ország – Franciaország, Németország, Lengyelország – tagjai is csatlakoztak.