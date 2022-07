A Munkásművelődési Központnak már régi hagyománya, hogy a tanévzárást követően alkotótábort szervez a gyerekeknek. Tematikus heteket hirdet meg, vagyis mindig valamilyen téma köré épülnek a kézműves foglalkozások és a játékok. Kováts Rózsa, az intézmény vezetője lapunknak vázolta, idén nem négy, hanem öt hétre szervezték meg az alkotótábort. Az első héten Harry Potter világát megidéző programelemekkel színesítették a hétköznapi forgatagot. Ezután a Nyártündér játszotta a főszerepet, aztán jött a Fiesta hét. Nagy sikert aratott a Detektívek hete, amelynek során izgalmas, humoros feladatokkal töltötték a napjaikat a táborozók. Most elérkeztek az utolsó hetükhöz, amikor is a kutyusok és a cicák köré szerveződnek a programok, hétfőn például kedves cica-bajusz álarcokat kreáltak a fiatalok.

Mint azt Kováts Rózsa elmondta, sokan vettek-vesznek részt táboraikban, mindegyik héten átlagosan hatvanöt gyermekkel foglalkoznak. Heti váltásban két-két önkéntes diák is a segítségükre van.

A táborhoz kapcsolódóan csütörtökönként a Lara Mesék Társulat előadásait élvezhetik a gyerekek (ez egyébként nyílt program, külsősök is jegyet válthatnak a szabadtéri színpadon tartott műsorra). Az MMK jó kapcsolatot ápol a társulattal, amely az újonnan összeállított nyári előadásait itt mutatja be. Lesz még ezen a héten is előadás, csütörtökön 10 órakor népi hangszerbemutatóval egybekötött mesés műsorral készül a társulat.

A kutyák és cicák hetéhez kapcsolódóan kétféle adománygyűjtést is meghirdetett a kulturális intézmény. Az első felhívás arról szól, hogy ha van otthon megunt, már felesleges, de még szép, jó állapotban lévő plüssállat, akkor hozzák be az MMK-ba, hogy aztán továbbadva őket más gyermekeknek okozhassanak vele örömet. Ezeket a játékokat az Útkeresés Segítő Szolgálatnak ajánlják fel. A másik adománygyűjtéssel a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesületnek szeretnének segíteni: elsősorban kölyök cica és kutya tápokra lenne szüksége az egyesületnek, de természetesen mindenféle felajánlást szívesen és köszönettel fogadnak. A gyűjtés folyamatos a héten, a DÁV csapata pedig pénteken 10 órakor fog ellátogatni az MMK táborába.

A tábor mellett az MMK szervez még szabadtéri színházi előadást, és működteti a Népmesepontot is. Ez utóbbi már négy éve működik, és bár a fenntartási időszakra nincs költségvetése rá az intézménynek, a kollégák önkéntes vállalásával viszik tovább. A pandémia óta mintegy hatezer óvodás és iskolás fordult meg itt, s tartottak számukra mesés foglalkozásokat

