A képeket Kováts Blanka készítette, aki lapunknak elmesélte, még 2020-ban, a pandémia idején merült fel az ötlet ahhoz, hogy készülve már a jubileumra, valami emlékezeteset alkossanak a csapattal. Szőke Genovévával együttesen találták ki, hogy fotósorozatot készítenek a Vasas felnőtt és utánpótlás csapatáról, a képekből pedig egy kiállítást nyitnának. Az elképzelés, a terv aztán a megvalósítás útjára is lépett. Több helyszínt néztek ki a sorozathoz. Az első fotózási helyszín Rácalmáson volt, itt összesen két alkalommal voltak, de megfordultak Baracson, Bölcskén, Szalkszentmártonban, és természetesen több dunaújvárosi helyszínen is. Először a nagy együttes tagjaival készültek képek, alkalmanként 3-5 táncossal, majd következtek az utánpótlás tagjai, velük idén tavasszal fejezték be a fotózást.

A hetvenedik év apropóján hetven képet válogattak össze az MMK folyosógalériájában megnyílt tárlatra.

A Vasas fellépőruháihoz, amelyben megörökítették a táncosokat, az MMK, a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány, valamint a Csoóri Sándor Alap biztosított támogatást. Lengyel Szabolcs, „Micsi”, a néptáncegyüttes vezetője vezetett körbe minket a kiállításon, és mutatta, hogy a szép, díszes ruhaköltemények milyen tájegységet képviselnek, így például kalocsai, sárközi, kalotaszegi, rábaközi, székelyföldi és Dél-alföldi népviselet is látható. Nyilván amilyen koreográfiát tanultak vagy terveztek, olyan ruhát is választottak.

A kiállítás megnyitója az MMK udvarán volt. Elsőként Kováts Rózsa, az intézmény vezetője köszöntötte az önkormányzat, a vasműs szakszervezet, valamint a néptáncegyüttes alapítványának jelenlévő képviselőit. Köszönettel szólt Lengyel Szabolcsnak, Szőke Genovévának és Kováts Blankának, hogy két év munkájával összehozták ezt a kiállítást. Mint mondta, készülnek a nagy jubileumra, és bár jelenleg egyetlen támogatójuk van ehhez, a Vasas alapítványa, de mindenképpen azon lesznek, hogy megtartsák az ünnepi gálát. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a kiállítás képeit meg lehet vásárolni, és az ebből befolyt összeget pedig a program finanszírozására fordítják.

Pintér Tamás polgármester arról szólt a megnyitón, hogy büszkék lehetünk a Vasas táncegyüttesre, amely az 1952-es megalakulása óta a mai napig sikeres, közösségük méltón képviseli a várost és arra kérte őket, tartsanak ki a továbbiakban is.

A megnyitóról nem hiányozhattak maguk a főszereplők sem, és a közönségnek kalotaszegi legényes, valamint rábaközi páros tánccal készültek a fiatalok.

