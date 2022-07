Jött is, szépen sorban. Miután megtaláltam a szűkített ülésben az egyetlen lehetséges pozíciót, döbbenten járt körbe a tekintetem a teljesen kipakolt, lecsupaszított belső téren. – Ebben a kocsiban van egyáltalán olyan, ami még gyári? – kérdeztem Bencét, aki némi gondolkodás után azt válaszolta, hogy a műszarfalon kívül semmi, és hogy hanghatással is fokozza az izgalmat, pörgetni kezdte a motort.

A velem szemközti részen, ahol általában a kesztyűtartó szokott lenni, most néhány kábel futott végig. Arról már nem is beszélve, hogy a rádió, a fűtő-és klímagombok helyén most egyedi, kézzel gyártott panel volt, és egyetlen kapcsolófeliraton állt meg rajta a szemem, a „fire”, vagyis a tűz szavon. A fiatal pilóta megnyugtatott, hátul van poroltó is, de ha bármi baj adódna, akkor a kapcsoló segítségével az egész autót tele lehetne nyomi oltóanyaggal. Még egy igen fontos kérdésre kellett

választ kapnom, mégpedig arra, hogy mibe kapaszkodhatok. Ez egyszerű, az ülésbe, vagy az ajtóra rögzített fogantyút is foghatom. Ám még véletlenül se nyúljak ahhoz a majdnem plafonig érő vastagabb karhoz, ami bár középre van beépítve, de az én oldalamra hajlik, mert ez a kézifék.

Miután minden lényeges kérdés tisztázódott, a sorunkra várva maradt egy kis idő arra, hogy jobban megismerhessem a fiatal pilótát. Bence 23 éves, és egy éve van jogosítványa- innentől már nevetve fogadtam minden új információt. Hozzátette, hogy azért már 3-4 éve vezet. Bár a családban is volt BMW, először egy 2015-ös soltvadkerti találkozón kezdte el komolyabban érdekelni ez az autómárka, és a vezetésében rejlő lehetőségek. Beült, kipróbálta, megfogta a látvány, az élmény, és az, hogy nemcsak kívülről, hanem belül is alakítani lehet. Mint mondta, az ilyen rendezvényeken kapcsolatokat lehet építeni, és segíthetik egymást a pilóták a műszaki tartalmakban. Viszont a világhálón minden információ elérhető, ezeket böngészte ő is, és építette meg a mostani autóját.

Nem volt még balesete. Egy ilyen technikai sportágban ismerni kell a határokat, de nem lehet mindig tudni, hogy mit ad a pálya (mint például az előttünk álló vizes aréna). Rengeteg kiadással jár ez az autózás, össze sem számolta, hogy eddig mennyit költött már rá, de becslései szerint egy fél ház árát már biztosan.

Ekkor jeleztek a zászlóval, Bence pedig már abban a pillanatban lépett is a gázra, és megkezdte az ülésbenyomós csúsztatott manővereket. Az első két fordulás után elmúlt a félelemérzet, és innentől minden kanyarodás, az éles és a hosszú fordulás egyaránt élvezetessé vált. Amikor úgy éreztem, hogy felvettem a ritmust, Bence mindig rákontrázott, és irányt váltott, ami olykor sikítást, de leginkább felfokozott élményt jelentett. Sikerült olykor a szemem sarkából Bence reakcióit is figyelni, aki folyamatosan mosolygott, látszott rajta, hogy rendkívül élvezi a technikai vezetést, könnyedén kombinálta össze a manővereket. Ügyes volt…mindent összevetve azt hiszem erre mondják, hogy született tehetség.