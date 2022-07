A savanyúságot és a füstölt húst árusítóknak a legnehezebb a melegben

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacot sem kerüli el a hőség. Ennek első jele, hogy 11 óra után az árusok zöme elkezd pakolni, aminek oka, hogy nemcsak ők, hanem a termékek is hő­gutát kapnak, vagyis a zöldségek, gyümölcsök a nagy melegben fonnyadni kezdenek. A savanyúságárusok számára is nehéz ez az időszak: egyikük elmondta, hogy minden nap haza kell vinniük a termékeket, és hűtőbe rakni, mert különben felforrnának, kiszáradnának.

A füstölt hússal kereskedőknek is nehezek ezek a napok. Egyikük így fogalmazott: „Nemcsak a kolbász, szalámi, szalonna zsírja olvad, hanem a miénk is.”

Mindenesetre, aki tegnap délelőtt kilátogatott a dunaújvárosi piacra, az hiánytalanul bevásárolhatott a hét végére.

Ha a gyümölcsrészleget vesszük figyelembe, azt tapasztalhatjuk, hogy megjelent a szilva, méghozzá komoly mennyiségben. (A jelek szerint a befőzők, a lekvárkészítők, a pálinkafőzők nem panaszkodhatnak majd, hogy nincs megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag.) A szilva ára most 400 és 600 forint között van. Rengeteg a barack (sárga és őszi) egyaránt. Az előbbinél nagy az árszórás, 500-tól 1100 forintig juthatunk egy kilóért. Az őszinél nincs ekkor különbség, nagyjából 1000 forintot kérnek kilójáért az árusok.

Bár már a szezonján túljutott, de itt-ott még hozzájuthatunk meggy­hez és cseresznyéhez is. A meggy 800 forintért kapható, a cseresznye 1200-ért.

Ha a zöldségeket figyeljük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy szinte minden standon kaphatunk paradicsomot és paprikát, 400 és 550 forint között kínálják a gazdák.

Az ezúttal is kiderült, hogy nem a babfőzelék, vagy éppen a zöldbableves nyara az idei. Egész évben drága volt. Most a fejteni valóért 900, amíg a zöldbabért 1200 forintot kérnek kilónként.

Egyre több a nyár egyik kedvence, a csemegekukorica. Az ára darabonként 150 és 250 forint között mozog.