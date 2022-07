Mint azt a helyiek már jól tudják, a Széchenyi Pékség és az önkormányzat néhány évvel ezelőtt indította el a programot, amelynek alapjául egy ízletes burgonyás kenyér, a Dunaújváros Kenyere szolgál, és minden eladott darab után 50 forint gyarapítja a jótékonysági alapot. A pénzt negyedévente más-más szervezetnek, intézménynek ajánják fel immár huszonötödik alkalommal, most a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesületet támogatták, amely a Segítségnyújtás Ukrajna Gyűjtőpont Dunaújváros nevű Facebook-csoporttal együttesen segít a menekültek ellátásában, illetve az adományok eljuttatásában.

Pintér Tamás polgármester vázolta, hogy az elmúlt három hónap során 8057 darab kenyeret adott el a sütőipari vállalat, amely 402.850 forintot jelent. Ezt az összeget az önkormányzat félmillió forintra kerekítette. Orosz Csaba, az egyesület vezetője elmondta, továbbra is segítik az ukrajnai menekülteket, így a pénzt az adományok közvetítői feladataira, szállítására fogják fordítani.

Róka Sándor, a Széchenyi Pékség kereskedelmi vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a Dunaújváros Kenyere akción kívül a maguk lehetőségeihez mérten is segítik a menekültek ellátását: amikor már városunkba is érkeztek menekültek, megkeresték az önkormányzatot, és felajánlották, hogy a nap végén megmaradt pékárukat (például kenyereket, kifliket, zsemléket) az ellátottak számára biztosítják. Azóta minden este a pékség hét saját üzletéből összegyűjtik a pékárukat, és visznek belőle a menekülteknek is (megosztva a hajléktalanokkal, akiket már három éve támogat a pékség ily módon).

A Dunaújváros Kenyere program következő kedvezményezettje az Arany János Általános Iskola, jelenleg is már az oktatási intézmény számára gyűlnek a jótékonysági forintok a városkenyér eladásával. Garai Zsuzsanna, az iskola igazgatónője köszönettel szólt a lehetőségért, és elmondta, hogy szakmai fejlesztési feladatokra fogják fordítani a támogatást, amelynek felhasználásáról a tantestülettel és a szülői szervezettel közösen határoznak.