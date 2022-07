– Mi várta a kitelepülésre látogatókat?

– Már délelőtt elkezdődött az egészségprogram. Egy szűrőkamion várta az előzetesen kisorsolt jelenlegi és leendő plazmaadóinkat, partnereinket, akik közel negyvenféle vizsgálatot tudtak elvégeztetni. A szűrésen kilencvenhat személy vett részt. Nagyon hasznosnak bizonyultak a vizsgálatok, hiszen több esetben kiderült néhány egészségügyi probléma, amelyre a továbbiakban figyelmet kell fordítaniuk, legyen az akár látás-, hallás- vagy szívritmus zavar. Az érdeklődők a fizikai állapotukról is kaptak visszajelzést, izomzatukról, esetleges túlsúlyról. Délután pedig főleg a gyermekes családokat vártuk, hiszen ugrálóvárral, vattacukorral, jégkásával, csillámtetoválással, arcfestéssel kedveskedtünk nekik. A téren több százan jelentek meg, akik érdeklődtek a programok iránt, vagy a plazmaadás felől. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a részt vevő családoktól. Jó volt látni a vidáman játszó gyerekeket, akik nagyon élvezték a programokat.

– Mi volt a célja a rendezvénynek?

– Nagyon fontos, hogy plazmaadó csak egészséges ember lehet, ezért centerünkben a plazmaadók folyamatos egészségügyi kontrollvizsgálatokon vesznek részt. Ráadásul ahhoz, hogy a legbiztonságosabb körülmények között a legjobb minőségű plazmát tudjuk összegyűjteni, rendszeresen táplálkozási tanácsokkal is ellátjuk őket. Motiváljuk plazmaadóinkat arra, hogy zsírszegény, fehérjedús ételeket fogyasszanak és folyamatosan megfelelő mennyiségű vizet igyanak. A rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel az egészség megőrzése érdekében nagyon fontos, ezért szerettünk volna a figyelmet felhívni a megelőzése, illetve megismertetni a centrumunkat a dunaújvárosi családokkal. Úgy gondoltuk, egy egészség- és családi nap alkalmas lehet erre. Többen érdeklődtek a plazmaadás felől, aminek örülünk, hiszen sokkal több plazmára lenne igény, amit a gyógyítás és a gyógyszerkészítés terén tudnának hasznosítani.

– Milyen a plazmaadási hajlandóság a városunkban?

– Magyarországon a dunaújvárosi centrumunk a legfiatalabb, tizedikként nyitottuk meg kapuinkat. Ennek ellenére, főleg a hivatalos megnyitó után dinamikusan megnőtt a plazmaadók száma. Hat napon vagyunk nyitva egy héten, naponta átlagosan nyolcvan-kilencven személy ad plazmát. Szerencsére visszajárnak hozzánk rendszeresen a plazmaadóink, hiszen egy évben akár 45 alkalommal is lehet plazmát adni. A nyári hónapokban csökkenni szokott a plazmaadások száma a szabadságolások miatt, de bízunk abban, hogy ősszel még többen fognak majd hozzánk ellátogatni.

– A heti akcióik, tematikus napjaik miatt nagy az érdeklődés?

– Biztosan ez is motiváló tényező, de sokan azért járnak vissza hozzánk, mert jó a csapat, jó a hangulat, és a segítségnyújtás miatt is. Természetesen a plazmaadóink szeretik az akciókat, tematikus napokat, illetve a nyereményjátékokat is. Most júliusban például minden héten belépőjegyet sorsolunk a Sziget Fesztiválra, valamint havonta egy tablet illetve plazma TV is gazdára talál.

– Terveznek még családi napot?

– A sikerét látva elképzelhető, hogy lesz még ilyen program a későbbiekben is. Érdemes figyelni Facebook-oldalunkat, hiszen ott rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy melyik helyszínen és milyen meglepetésekkel készülünk. Júliusban, illetve augusztusban a város több pontján is találkozhatnak majd velünk az érdeklődők, ahol kedvezményes kuponokkal, szerencsekerékkel és ajándékokkal várjuk őket.

