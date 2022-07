Szekeres Pál az első és máig egyetlen ember a világon, aki érmet szerzett olimpián és paralimpián ép és kerekesszékes sportolóként is. Súlyos balesete után képes volt az újrakezdésre és teljes értékű életre emberként, sportolóként, sportvezetőként, férjként, családapaként, barátként és közéleti szereplőként.

Ép sportolóként csapatban szerzett egy-egy világbajnoki és olimpiai bronzérmet, parasportolóként pedig hatszor hozott haza olimpiai érmet (három aranyat és három bronzot), többszörös Európa-bajnok és világbajnok.

Balesete idején, 1991-ben még a teljes szegregáció volt jellemző a sportéletben (ahogy a társadalomban is), ő viszont azóta sportolóként és közéleti szereplőként rengeteget tett a parasportolók és fogyatékkal élők társadalmi elfogadottsága és integrációja érdekében – írja a könyv előszavában Antal-Ferencz Ildikó.

– Amikor Ildikó megkeresett, nem voltam biztos benne, hogy az életemnek ez a szakasza-e, amikor ennek a könyvnek el kell készülnie, de a pozitív visszajelzések megerősítettek abban, hogy az interjú kötetbe szerkesztése jó gondolat volt – fogalmazott Szekeres Pál a bemutatón.

Szekeres Pál dedikálás közben szívesen váltott pár szót az jelenlévőkkel

Forrás: Vajda Piroska

A Kölcsey Házban megtartott beszélgetés két fő témája: Szekeres Pál sportolói pályafutása és közéleti szerepvállalása volt. Előbbivel kapcsolatban kiemelte, hogy nincs annál felemelőbb, mint az olimpiai dobogó tetején a magyar himnuszt énekelni.

Arról is őszintén beszélt, hogy a baleset utáni első év az útkeresés éve volt, mélypontokkal tarkítva. Csak miután sikerült szembenéznie a helyzettel, hogy kerekesszékbe került, utána sikerült az újrakezdés.

Mint mondta, az egyik legnagyobb erénye, hogy bár megtört a teste, de a lelke nem. „Ma már tudom, semmi nincs véletlenül. Így hasznosabb lettem, feladatom van" – hangsúlyozta a könyvbemutatón.

Közéleti és politikai életével kapcsolatban terén kitért arra is, hogy Lezsák Sándor volt az egyik, aki annak idején a közélet számára felfedezte őt, majd kiemelte, hogy az évek során fontos szemléletváltozást sikerült elérni a fogyatékkal élők társadalmi helyzetét illetően. „Nagy büszkeség – hangsúlyozta –, hogy a munkánk révén a rendszerváltás idején az 5-7 százalékos foglalkoztatottság, mára 50 százalék fölött van ebben a társadalmi csoportban."

Forrás: Vajda Piroska

Az egy órás beszélgetés, amely dedikálásokkal és közös fotózásokkal zárult, Szekeres Pál kötetben található gondolataival jól összegezhető: „A karrierem során nem az érmek megnyerése, a különböző pozíciók betöltése volt bravúr, hanem hogy visszatértem az életbe. Azt szokták mondani, hogy az ember addig él, ameddig céljai vannak. Nekem pedig még nagyon sok célom van.”

Lezsák Sándor is sokat tanult az olimpikontól

– Szekeres Pál engem is arra tanított, hogy az ember az életben sokszor ütközik olyan akadályokba, amiket testben és lélekben leküzdeni rendkívüli erőforrást igényel. Számomra Pali örökös bajnok marad, mert nem csak a páston, de az élet minden területén a megpróbáltatások után is győztes volt, lesz és győztes marad. Örülök, hogy ezen interjúkötet révén mások is jobban megismerhetik mindazt a benne rejlő akaraterőt, kitartást, sportszerűséget és derűs emberséget, amely nemcsak különleges sportolói és sportvezetői pályafutásának, hanem példás magánéletének és munkahelyi, közéleti sikereinek is záloga – fogalmaz a könyv ajánlójában Lezsák Sándor, költő, író, politikus.