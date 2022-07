Módosítani kell az „élet az elektromos autóval” számítási képletén

Az elektromos autók az elmúlt időkben Somogyban is egyre nagyobb teret hódítottak. Most, hogy a villamos energia ára – az átlagos felhasználás felett – hamarosan nagyon drága lesz, vakarják a fejüket az amperekkel suttogók.

Mert bizony most elő kell kerüljön a kockás füzet, és az sem hátrány, ha az iskolában a matekórán nem csupán a hátralévő időt számoltuk állandóan. Addig egyszerű volt a képlet, amíg olcsó árammal tölthették autóikat a tulajdonosaik. A zöldrendszámmal sok helyen ingyenes parkolás járt, az adók is szolidabban nyomták az új technológia felé kacsingató vállát. Sőt, ha volt ideje és némi logisztikai érzéke, nyilvános töltőn egy ideig ingyen tölthette csurig elektronnal az aksikat.

Lehetett tudni, a jó világ addig tart, amíg a technológia kellő teret nem hódít magának. Noha ez még nem történt meg, mégis módosítani kell az „élet az elektromos autóval” számítási képletén.

Mert a statisztika szerint egyre többen töltötték otthon az autójukat. Úgy volt a legolcsóbb, hisz már a nyilvános töltőfejek is piaci áron számolták a delejt. Most viszont csínján kell bánni a hazaival is, hiszen a töltésekkel könnyen havi átlag fölé tornázhatjuk villanyszámlánkat. Sokan napelemet szereltek fel, hogy az töltse az autót. Akinél ez megoldható volt, talán már meg is lépte, de az valószínű, hogy az otthoni napelemek telepítése ezután sem fog robbanásszerűen megugrani. Így aztán akinek a bonyolult számítások után egy negatív szám az eredmény, az bizony nem fog elektromos autót venni. Számítanak is erre az újautó-kereskedők. Bár ahogy a üzemanyagár-sapka tartósságát nézzük, benzines autóba sem kisebb kockázat befektetni.

Közlekedni mégis kell, így talán most egy olyan típust választunk, amelyiket eleve egy átmenetre találták ki, de mindig van b terve: az évtizedek óta kapható hibridek lehetnek a szigorodó élet búfelejtői.