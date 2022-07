Augusztusban egészen új időszámítás kezdődik Eper Márton életében. A Hír TV Radar című műsorának műsorvezetője a családjával közösen állatkertet nyit Fejér megyében, Előszálláson. (Információnk szerint a József Attila utca végén – a szerk.)

– Édesapánk két és fél éve elhunyt, és egy kéthektáros területet hagyott ránk. Profi díjugratóként nemcsak a lovakat szerette, hanem minden állatot, mi pedig a családdal elkezdtünk tanakodni azon, hogy mi legyen az örökséggel, mert nem tudtuk, mit kezdjünk a telekkel. Édesapánk imádta az egzotikus állatokat, a nyaralásokat is úgy tervezte mindig, hogy állatkert közelében legyünk. Az ő elvesztése rendkívül megviselt mindannyiunkat, az állatkerttel az ő emléke előtt szeretnénk tisztelegni – árulta el Eper Márton.

Mindent maguk oldottak meg

A Dunaföldvár mellett található területre persze nem kezdhettek el csak úgy egy állatkertet építeni; hosszú, bürokratikus folyamat eredményeképpen kaptak meg minden engedélyt, és bár idén júniusban, Marci édesapjának születésnapjára tervezték a megnyitót, ez augusztusra csúszott.

– A projekt megálmodója a bátyám, az ő kitartásán és ügyességén múlt, hogy csaknem minden készen áll. A környék nyolcvan kilométeres körzetében nincs állatkert, és mivel a terület Tolna megye határában van, az is fontos szempont volt, hogy az ott élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek is örömet szerezzünk. Ők talán soha életükben nem láttak egzotikus állatokat, ezért az állatkert edukációs jelleggel fog működni. A családunk nagyon szereti, ha valami mögött komoly tartalom van, ezért azt a célt tűztük ki, hogy mindent saját kezűleg, a saját elképzeléseink szerint alakítunk ki.

Eper Márton

Fotó: metropol.hu

Állatkavalkád várja a látogatókat

Marci és családja rengeteg állatkertet jártak végig, aminek során tanulmányozták, hogyan kell elkészíteni a kifutókat, hogy az állatok a lehető legjobb körülmények között élhessenek.

– Az infláció és a koronavírus nehezítették a dolgunkat, így kezdetben 40 fajt lehet majd megtekinteni, amit folyamatosan bővíteni fogunk. Vannak már emuk, és ha megkapjuk az engedélyt, nekünk lesz Magyarországon a legnagyobb állatkerti emucsapatunk. Szurikáták, tarajos sül, patagóniai nagy mara, papagájfélék, pávák, indiai pettyes szarvasok, antilopok, lámák, amerikai bölények is megtekinthetőek lesznek az állatkertben – újságolta boldogan a műsorvezető, aki a saját álmairól is beszélt. – Afrikaiállat-mániás vagyok, így remélem, egyszer létrejön majd a szavannakifutó is nálunk, ahol zebrák is lennének.

De vajon mit szóltak a barátok?

Felmerül a kérdés, hogy milyen reakciót kaptak Marciék a külvilágtól, hiszen nem mindennap nyit az ember állatkertet. A műsorvezető elárulta, hogy kaptak hideget-meleget is a környezetüktől.

– A többség furcsán nézett ránk, megmosolyogták a terveinket. Viszont a családommal úgy gondoljuk, hogy ha egy ötletet sokan elleneznek, akkor azt érdemes megvalósítani. Ennek a mentén indultunk el, nem foglalkoztunk a negatív véleményekkel. Pozitív emberek vagyunk, nem hagytuk, hogy bárki is elbizonytalanítson minket. Azonban nagyon sok segítséget kaptunk a rokonainktól, barátainktól, illetve Farkas Imre polgármestertől és családjától is.

Imádja a munkahelyét

Kevesen tudják, de Eper Márton eredetileg nem a média világában képzelte el az életét. Az ELTE informatikai karán szerezte végzettségét, majd a családja biztatására Kolozsi Ildikónál tanult sportriporternek. Amikor a DIGI Sportnál lovas szakkommentátor lett, még mindig nem gondolta, hogy valaha műsorvezetőként áll majd kamera elé, de az M4 sporton futó KisBAJNOK című magazinműsorral ez is megvalósult. A Hír TV-ben pedig nem csak jó munkahelyre, de igaz barátokra is lelt.

– A kollégáimmal nagyon jó a kapcsolatom, nemcsak szakmai, de baráti szinten is. Hetente egyszer eljárunk együtt focizni, ami jó csapatépítő program. Nagyon sokat köszönhetek a főnökömnek, Vobeczky Zoltánnak, aki az évek során a mentorom, barátom is lett. Nagyon kevés az olyan jó szakember, aki úgy irányítja a csapatot, mint ő. Nálunk nincs széthúzás, rosszindulat; egy irányba megyünk és igyekszünk kihozni magunkból és egymásból is a legtöbbet azért, hogy a nézők igényes műsorokat kaphassanak – fogalmazott Marci.