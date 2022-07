A helyzet fokozódik. Azt már megszokhattuk, hogy az aszály a mezőgazdaságot nem kíméli. Talán már azt is, hogy mindannyiunknak küzdenie kell a hőguta ellen, hogy szinte a nap egész részében alig lehet az utcára menni, mert elviselhetetlen a hőség. De talán azt lehet a legnehezebben viselni, hogy a hűsölést adó vizeink is apadnak. A rác­almási Kis-Duna-ág is kitikkadt. Fotónkon látható, hogy a víz helyén a terület homokos.