Dunaföldvár - A házigazda a Dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend, a meghívottjai pedig a Fejér megyei borrendek, a halászok és vadászok képviselői.

Dukai Istvántól, a dunaföldvári borlovagok nagymesterétől ezt is hallottuk:

– A hagyományos, évenkénti találkozó célja nagyon egyszerű, de fontos dolog, az hogy az említett szervezetek képviselői évenként találkozzanak egymással, ezzel is erősítve a közöttük lévő jó kapcsolatot. A rotációban szerveződő lebonyolítási rendszernek megfelelően legutóbb 2016-ban voltunk egy hasonló esemény házigazdái, ami nagyon jól sikerült, hiszen azóta gyümölcsöző kapcsolatokat alakítottunk ki a résztvevőkkel. A vendégeinket reggel nyolctól várjuk a helyszínen. Az a célunk, hogy egy laza, mindenféle protokolltól mentes eseményen töltsük el közösen az időnket. Reményeink szerint a létszámunk meghaladhatja akár a százhúsz főt is. Hagyunk időt az alapos berendezkedésre, hiszen minden társaság az elsők között a sütő-főző alkalmatosságait fogja telepíteni, hogy időben elkészüljenek az ebédekkel.

– A mi táborhelyünkön először Csányi Tamás lép munkába, hiszen a tervei szerint lángossal akarja kínálni a lovagtársait. A konyhafőnökünk ezúttal is Nagy Gábor lesz, aki ebédre az okkal híres füstölt húsos babgulyással kényezteti a vendégeket.

A hivatalos megnyitóra tíz órakor kerül sor. A köszöntő után egy rangos együttes, a dunaföldvári Annamatia Női Kar tagjai lépnek a színpadra, Kun Erika vezetésével.

Rajtuk kívül még egy másik helyi művészeti csoport is bemutatkozik: a Levendula Alapfokú Művészeti Iskolából is jól ismert Czuppon Péter néptáncos tanítványai, akik perzselő hangulatot és virtusos táncokat hoznak magukkal. Természetesen a vendégek, a hozzánk érkezett egyesületek is bemutatkozhatnak, és beszámolhatnak a tevékenységük sajátosságairól. Az ebédet délben kezdjük meg, azt pedig szabad program követi. Tekintve, hogy mi egy elismert borlovagrend vagyunk, gondolom, senki sem fog csodálkozni, ha néhány palack finom bor is a terítékre kerül… Hogy meddig tart a rendezvényünk? Amíg a résztvevőknek kedvük lesz hozzá.