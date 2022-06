A pandémia alatt már történt hasonló vandalizmus a DLSZ arénánál, most vasárnap pedig ismét azzal szembesültek a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vezetői, hogy ismeretlenek kárt tettek a pályában.

Az elkövető, vagy elkövetők leverték a bejáratról a lakatot, feldöntötték a mobil wc-t, letörték a pálya melletti székeket, illetve kidobták az egyik reflektort, amelynek üvegszilánkjai a pályára hullottak.

– Értelmetlenül állok az újabb barbár cselekedet előtt, egyszerűen nem tudom, kinek állhat érdekében ilyesmi – kezdte megkeresésünkre Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára.

Hangsúlyozta, miközben próbálnak minden tőlük telhetőt megtenni, hogy a tömegsportolók, a focizni vágyók minél jobb körülmények között játszhassanak, vannak, akik a rongálásban lelik örömüket.

– A reflektorok jó tíz méter magasan vannak, szerintem azt „csak úgy” nem lehet kidobni egy kaviccsal, hanem inkább valamilyen eszköz, például csúzli kellett hozzá. Persze a lényegen ez nem változtat. Úgy tippeljük, hogy az okozott kár százezer forint körül van. Most abból a pénzből, amit másra is fordíthatnánk, igyekszünk megoldani a helyreállítást, ez természetesen meg fog történni. Igaz, ez nekünk is plusz munkát, utánajárást jelent – tette hozzá a főtitkár.

Megtudtuk, eleve éves szinten a pálya karbantartására közel félmillió forintot költenek, s ezen felül a környezetet is igyekeznek komfortosabbá tenni további összegekből. Petrás Gábor fontosnak tartotta elmondani, hogy ugyan valamilyen formában próbálták a pályát elzárni, azonban a gyerekek számára a kerítésen kialakítottak egy nyílást, hogy bármikor bemehessenek focizni, mozogni, hasznosan eltölteni a szabadidejüket. Természetesen szögesdróttal nem keríthetik el a területet, azonban a történtek után, mivel már korábban is volt rongálás a területen, felmerült, hogy kamerák telepítésével próbálják elejét venni a hasonló eseményeknek. Petrás Gábor ezzel kapcsolatban azt mondta, ennek egyrészt az anyagi, másrészt a jogi hátterét is meg kellene teremteni.