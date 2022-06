Nem protokolláris eseménynek tekintette

Márok Csaba a település polgármestere ezen a hétvégén fáradhatatlanul rótta a kilométereit, az iskola mögötti rendezvény területén. Most nem kellett hozzá bejelentkezni senkinek, mozgó fórumán mindenkihez barátsággal szólt. Mindenről tudott, ami a rendezvénnyel kapcsolatos volt. A jó döntéseihez pillanatokra volt szüksége.

Nem kívánt nagy ívű beszédet mondani, de hallható módon szívből köszöntötte a kilátogatókat, a testvértelepülés delegációját, az összes elismerésben részesülőket. A gratulációi a kiválóan teljesítő emberhez és nem a tisztségeket viselőkhöz szóltak. Külön beszélt a háttérben szorgoskodókról, akiket a munkatársainak tekintett.

A Mezőfalváért kitüntetést kaptak

Móricz Csaba Lórántné a Német Nemzetiségű Önkormányzat képviselője, a Mezőfalva közösségéért végzett kitartó elkötelezett és odaadó munkájáért

Szabó Istvánné Weingertner Erika, a település szociális intézményében évtizedek óta végzett kimagasló munkájáért

Farkas János Mezőfalva nagyközség fejlődéséért és a hírnevét előmozdító több éves szakmai és közösségi munkájáért. Helyi lakosként és polgárőrként is rengeteget dolgozott a település közbiztonságáért

Klics Ferenc díjjal tüntették ki

Pupp Viktóriát a hazai és sportsikeri elismeréseképpen tüntették ki vele.

Ebben az évben nem hirdettek főzőversenyt.

A szervezett formában a különböző közösségekért dolgozó szakácsok, séfek és ügyes kezű, jó ízlésű emberek munkáját viszont egyenlő módon, különdíjakkal ismerték el.

A testvértelepülés

Igaz barátként érkeznek, és ugyanúgy fogadják a mezőfalviakat Kisújszálláson. A polgármesterük, Geri Valéria ezt is elmondta nekünk.

-Mi egy felvidéki nyolcszázhatvan lakosú kisközségként vagyunk az itteniek testvértelepülése, már több mint húsz éve. A mostani alkalommal körülbelül ötvenen érkeztünk. Elhoztuk a táncosainkat, egy kiváló zongoristánkat és egy remek énekesüneket is. Úgy érzem sikerrel szerepeltek most is, mert jó az az út amelyiken járnak és a sok gyakorlás meghozza az eredményüket.

A kezdeti közös kapcsolódást az egykori szörnyű emlékű deportálások emlékében találtuk meg. Ugyanaz kötött bennünket Budaörshöz is.

Nagyon szeretjük Mezőfalvát, mert azt mondhatom, hogy hasonszőrűek vagyunk. Tesszük a dolgunkat, figyelünk a közösségünkre és azért is munkálkodunk. A barátságunk csupán a közösségeink együttműködésében rejlik. Ehhez semmiféle anyagi haszon sem járul.

Pénteken

Sóki László (a Mezőfalvi Polgárőrség elnöke) valamint a hozzáértőértő és lelkes csapata ismét kitett magáért. A népszerű Sókilacitól ezt is hallottuk:

-Az egész csapatomnak ez a feladat is a szenvedélyünk. A péntek miattam is, a rockról szól. Korábban egy sor hasonló stílusú eseményt is rendeztem, ezért felkértem az akkori polgármestert, hogy járuljon hozzá, hogy az itteni nép ezeken az estéken had’ kapjon egy jó kis rock and rollt! Az ötlet bevált, és máig is jól működik.

A vendéglátás is az egyik kedvtelésem. Azzal is biztathatjuk a társaimat, hogy „a nők jobban szeretik a főzni is tudó férfiakat!’ (tette hozzá nevetve.) Az életem a vízzel is társul, amit a hajós és búváriskolák is bizonyítanak, de a horgászás és a halászat is az enyém. Ennek eredményeként készült a péntek esti egyik csemegénk a sült hal, vagy a szombat délre főzött halászlé is.

A színpadi műsorról

A színpadtechnika a környékbeli hasonló eseményekhez mérve, az eddigi szezon legjobbjával kényeztette a föllépőket és velük a szépszámú közönséget. A péntek este parádésra sikerült az új fölállású Rock Boksz és a Zártosztály zenekarok koncertjeivel.

Szombaton

A déli „Jó ebédhez szól a nóta” című műsor, csak a szakmában járatlanok számára okozott meglepetést. A Mukli István vezette cigányzenekar, valamint Dr Fehér Eszter és Rauf Pál énekesek produkciója élőben ritkán hallható, igazi zenei élményt nyújtott. A léc magasra került, amit Meggyes Csaba énekes becsülettel igyekezett elérni.

Szívdobogtató szenzáció

Külön figyelmet érdemeltek a Kisújfalui és a Mezőfalvi művészeti együttesek, akik megérdemelt vastapsos sikert értek el. Külön kategóriát érdemel a felvidéki duett által gyanútlanul elkezdett „Nélküled” című dal miatt kirobbant őserő. Az első sorok hatására előbb a falubelieik, aztán némelyik ugyan még a színpadi öltözék nélkül, és kéretlenül ugyan, de a színpadra léptek a hazai táncosok is a közönséggel való spontán együtténekelésre. Döbbenetes hatású Szép emlékké fog válni.

Nehéz helyzetbe került a Bon Bon együttes,

akik a késve érkező Bódi Guszti, Margó és Bódi Guszti JR elsöprő sikerű fellépése után következtek. Szolnoki Péter javára legyen írva, hogy szép óvatosan, de mesteri módon ő is beindította közönséget.

A két nap talán legnagyobb színpadi meglepetése

Ezt Loretta okozta. A mulatós muzsika újabb irányát kereső énekesnő, óvatos kezdés után előbb két kislányt hívott fel a színpadra, majd percek alatt nem csak a gyermekekből, de telt házat csinált ott is magának. Na meg a műfaj hódolóinak nem felejthető boldogságot.

Az esti programra

Egy régi DJ klasszis, B Tóth László érkezett. A mai pendrájvos világban talán hihetetlen módon, de legalább kétszáz CD lemezzel, kézzel ráfirkált jegyzetekkel. A Poptarisznyás barátunk saját bevallása szerint a mai napig élvezi a fellépéseit, még a lámpaláza is megvan a szett kezdése előtt. Mire a Boney M Daddy Coolja lepörgött, persze az is elszállt és beindult a buli. A program DJ Wolf Retro válogatásával zárult.