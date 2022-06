Mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyári szünet bizony rengeteg veszélyt is hordoz magában, ezért a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ismét egy prevenciós kampányban igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy miként óvhatjuk meg a gyermekeket attól, hogy baleset vagy bűncselekmény áldozatává váljanak.

Baleset-megelőzés

A gyerekek minél kisebb korban tisztában vannak a közlekedés alapvető szabályaival, annál hatékonyabban tudják alkalmazni azokat a mindennapokban. A baleset-megelőzés tekintetében a legfontosabb a szülői példamutatás és a szabályok megismertetése a gyermekkel.

Lényeges, hogy a szülők a gyermekükkel együtt tekintsék át a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat, vizsgálják át a gyermekük kerékpárját, szükség esetén pótolják a hiányzó vagy meghibásodott kötelező tartozékokat. Vannak olyan fontos szabályok, amelyekre hívjuk fel a diákok figyelmét (és amelyek természetesen a közlekedés minden résztvevőjére vonatkoznak).

Ilyen az, hogy a közlekedés során mindig tartsák be az elsőbbségre vonatkozó szabályokat! Gyalogosként a járdán, ahol az nincs, ott szorosan az úttest szélén, lehetőleg a forgalommal szemben közlekedjenek! Szürkületben viseljenek fényvisszaverő ruhát vagy eszközt! Mielőtt gyalogosan az úttestre lépnek, nézzenek jól körül! Soha ne haladjanak át a tilos jelzésen, még ha úgy látják, hogy épp nem jön jármű, akkor sem!

Tartózkodjanak a fülhallgatón keresztül történő zenehallgatástól, hiszen az elvonja a figyelmet és lassítja a reakcióidőt!

Kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás közben mindig használjanak bukósisakot és védőfelszerelést, továbbá ügyeljenek a láthatóságra is! Kerékpárral kerékpárúton vagy az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon, ahol ilyen nincs, ott a leállósávon vagy az útpadkán, végső esetben az úttesten közlekedjen! A kerékpárjukat kellően világítsák ki, éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül vegyék fel a láthatósági mellényt!

Strandoláskor

A szünidő másik veszélyforrása a fürdőzés, csónakázás. Ezek alapvető szabályaival is meg kell ismertetni a gyermekeket. Például azzal, hogy fürödni csak az arra kijelölt helyeken, strandokon szabad! Ha nem tud úszni, ne menjen mély vízbe még csónakkal vagy egyéb eszközzel sem! Felhevült testtel soha nem szabad vízbe ugrani! Elsodródott vízi eszköz után ne ússzon, mert ezzel az életét veszélyeztetheti! Mindig vegye figyelembe a viharjelző szolgálat által adott jelzéseket! Értéktárgyakat lehetőség szerint ne vigyen magával, vagy azt biztonságos értékmegőrzőben helyezze el. Érdemes elindulás előtt tájékozódni a várható időjárásról, a vízterület sajátosságairól.

Bűnmegelőzés

Fel kell hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne bízzanak meg idegenekben, velük ne menjenek sehová, és ne fogadjanak el tőlük semmit! Azt is fontos kihangsúlyozni nekik, hogy soha ne engedjenek be idegeneket a lakásba. Kérjék meg a gyermekeket, ha elmennek otthonról, mondják meg, kivel találkoznak, mikor érnek haza. Mindig gondoskodjanak a telefonok feltöltöttségéről, és ha bajba kerülnek, azonnal hívják a szülőt vagy a 112-es segélyhívó számot.

Buli és fesztivál

A rendőrség prevencióval szolgál a kamaszoknak is egy korábbi közleményében. Ebben a többi közt arra hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy soha ne hivalkodjanak értékeikkel, azokat ne egy jól látható helyen tartsák, és ne is adják oda idegeneknek. Nyilvános helyen ne hagyják őrizetlenül a táskáikat! Ha buliról van szó, akkor mindig olyan társasággal menjenek szórakozni, akikben megbíznak. Ne hagyják őrizetlenül a poharukat, nehogy valamilyen kábító hatású anyagot tegyenek bele!

A rendőrség arra kéri a közúti közlekedésben résztvevőket, hogy a nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre.