Dőr Gabriella, a Sándor Frigyes zeneiskola igazgatója köszöntötte a tanévzáró koncertre összegyűlt szülőket, hozzátartozókat, érdeklődőket. Hangsúlyozta, hogy a pandémia idejének bezártsága után az idei tanév nagyon sok eseményt tartogatott a zeneiskola növendékeinek és tanárainak egyaránt, különösen a tavaszi félévben sorjáztak a koncertek, programok. Októberben a már hagyományosnak mondható tanári koncerttel ünnepelték meg a zene világnapján, decemberben adventi koncertet tartottak, míg a 2022-es évet az Újévi Gálával köszöntötték. Majd jött a farsangi koncert, aztán az iskola által szervezett fafúvós találkozó, amit a regionális zongoratalálkozó követett. Ezt követően az ukrán menekültek megsegítésére adtak jótékonysági koncertet, majd áprilisban a Jazz Café programja következett és még mindig nem volt vége az események sorának. Eljött a Sándor Frigyes Hét ideje is, melynek a során a hagyományos programok mellett egy rajzpályázatot is meghirdettek és nem maradt el a Sándor Frigyes Díjak átadása sem egy gálaműsor keretében. Áprilisban és májusban Fúvósok ha találkoznak címmel rendeztek közös muzsikálást a növendékeknek és tanáraiknak. Az idei tanévben egy álom is valóra vált: sikerült testvérkapcsolatot kialakítani a zakopanei Mieczyslaw Karlowicz Állami Zeneiskolával. Ennek keretében a lengyel iskola növendékei látogattak el városunkba és adtak emlékezetes koncertet a Sándor Frigyes Zeneiskola tanítványaival közösen. Jövőre a dunaújvárosi diákok mehetnek majd Lengyelországba. Az események felsorolásából nem hiányozhatott a nagy sikerű pünkösdi koncert sem. Az igazgatónő méltatta a tanév során országos zenei megmérettetéseken elért sikereket. Végezetül megköszönte kollégáink az egész éves munkát, a növendékeknek a szorgalmas hozzáállást, a szülőknek pedig a támogatást.

Az igazgató beszéd után a gitármuzsikával kezdődött az évzáró koncert, melyen szép sorjában jutottak szerephez a növendékek és tanáraik vegyesen, szinte minden hangszert felvonultatva. Az egybegyűltek a már említett gitáron kívül hallhattak még zongoraszót, fafúvósokat, csellót és hegedűt is. Az esemény záróakkordjaként a végzős diákokat egyenként szólították a zeneiskola mögötti téren található szoborhoz, hogy azon elhelyezzék saját lakatjaikat. Aki nem tudott jelen lenni az évzárón, későbbi időpontban kattinthatja majd fel a lakatot a szoborra. A nyilvános műsor után a bizonyítványosztás következett.