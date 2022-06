„Az emlékmű felavatására 1975. június 12-én (csütörtök) délelőtt 9 órakor kerül sor – írta említett lapszámában a Hírlap. Belső oldalon hozzátéve, hogy „egy különleges szállítójárművön megérkezett Dunaújvárosba a Kiss István szobrászművész által készített Felszabadulási emlékmű. A hatalmas szobrot már fel is állították a tanácsház mögötti téren.” Persze a hatalmas alkotásnak meg is kellett ágyazni, erről 1975 májusában írt a Hírlap a következőképpen. „A magasba repülő és a felszabadulást jelképező galambsereg speciális alakú alapot kívánt. A szobor kompozíciójának megfelelő alapot Baranyi Ferenc, a Dunaújvárosi Tervező Iroda mérnöke tervezte meg. Az ő tervei alapján a 26. Építőipari Vállalat dolgozói készítették a betonalapzatot, amelyre majd a kompozíció kerül.”

Fel is avatták az emlékművet a korszakra jellemző rendszermagasztaló lózungokkal körítve. A szobor hazánk felszabadulásának 30. és a vá­ros­alapítás 25. évfordulójára készült el. A városalapítás évfordulóját ma is ünnepeljük, a felszabadulást régen nem, hiszen már a történelemtudomány is úgy fogalmaz, hogy semmiféle felszabadulásról nem volt szó 1945-ben.

De térjünk vissza az alkotáshoz, annak történetéhez. Április hónapban az Intercisa Múzeum blogja a hónap műtárgyává választotta az alkotást. Nagyné Hodik Mónika ezt írta a blogban az alkotás születéséről: „Kiss István 1974-ben állt hozzá a Felszabadulási emlékmű elkészítéséhez. Megszületett a terv és 1975 elején a kiállított műről egy kicsinyített változat, amelyet a művész pesti műtermében egy zsűri véleményezett. A 18 méter magas krómacél emlékmű [...] középen elhelyezkedő oszlophoz eredetileg 150 darab széttárt szárnyú galambot hegesztettek úgy, hogy az egyik madár kapcsolódott a másikhoz, amelyek aztán egyszerre röppentek az ég felé.”

1977-ben az alkotó művész újra eljött a városba, hogy befejezze az alkotást, amelyre két évvel korábban nem nyílt lehetősége. Ez mindössze annyit jelentett, hogy újabb galambokkal egészítette ki az addig sem aprócska szoborcsoportot.

A krómacél galambok nagy része eltűnt, pár darabot őriz belőlük az Intercisa Múzeum

Az alkotás egy kicsivel túlélte a rendszerváltást. 1990-ben több, az előző rendszerben felállított köztéri szobrot vagy műalkotást bontottak le országszerte és a városban is. Ezek közé tartozott például a Városháza téri Lenin-szobor is. A galambos szobor sorsáról 1992-ben döntöttek. „A közgyűlés 2/1992 (I.14.) KH. számú határozata a város közterületein található műalkotások elhelyezését felülvizsgálva elrendeli, hogy Kiss István Felszabadulási emlékművét áthelyezés nélkül el kell bontani, ifj. Koffán Károly Jubileumi dekorációját (kompozícióját), Kovács Ferenc Ságvári Endre mellszobrát, Cyránski Mária Ho Si Minh emlékkövét el kell bontani és múzeumi megőrzésre át kell adni. Határidő: 1992. július 31. – olvasható a közgyűlési jegyzőkönyvben.

A szobrot a rendelet értelmében el is bontották. Helyére nem került új alkotás, de pár évvel később, az egykori alkotástól nem messze felavatták a Széchenyi – Kossuth szobrot. Az egykori Felszabadulási emlékmű sorsáról pedig így ír a múzeum blogja. „A galambok nagy része eltűnt, az elbontás után a szobrot szétszedték, darabjai azonban még itt-ott fellelhetők. Néhányat őriz a múzeum is, amelyek két részletben kerültek be a gyűjteménybe: három darab már régóta a raktárban van, néhány éve pedig újabb három darabbal bővült a galambok száma.”