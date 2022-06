Az első és „úttörő” online workshopon nem csak az érdeklődők voltak jelen, hanem a pályázati programban résztvevő hallgatók is, akik ezen az eseményen mesélték el a közönségnek eddigi tapasztalataikat és a jövőbeli céljaikat.

Az eseményt dr. Kőkúti Tamás DUE TTI Szervezetfejlesztési és Kommunikációtudományi Tanszék vezetője nyitotta meg. Elmondta, hogy a mai felgyorsult világnak az a kihívása, hogy folyamatosan változik, és szükségünk van az azonnali felzárkózásra. A megoldás abban rejlik, hogy utat engedünk ezeknek a vállalkozásoknak, az innovatív gondolkodásmódnak, mely segít minél gyorsabban felvenni a fonalat a folyamatosan változó világgal. A közel 2 éve futó programhoz, körülbelül 27 egyetem csatlakozott és nagyjából 300 projekten dolgoznak jelenleg a hallgatók országszerte.

Kovács Szilvia a DUE HSUP projekt koordinátora is köszöntötte a workshop résztvevőit. Felvázolta az esemény további menetét, melyben a hallgatók beszélhettek korábbi tapasztalataikról és további ötleteikről. Ezután következhettek a Cvekker, a RemotEar, és a Steps. The Next projekt képviselőinek kiselőadásai. Ezen csapatok munkáját vezették és vettek részt bennük DUE hallgatók, amelyhez ezúton is gratulálunk!

A workshop hátralevő részében a HSUP program igazgatója, sikeres startup vállalkozások alapítói, és egy korábbi HSUP projekt ötletgazdája meséltek az elmúlt év tapasztalatairól, melyet egy kerekasztal beszélgetéssel zártak.