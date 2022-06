Az egyik legfontosabb, hogy kutyánk számára mindig megfelelő mennyiségű friss ivóvizet biztosítsunk. Amennyiben az udvaron tartott ebről van szó, a nyári hónapokban javasolt a terület több pontjára is itatót elhelyezni, lehetőleg olyan helyen, ahol egész nap árnyékban van.

Kutyáink számára felüdülést jelenthet akár egy gyermekmedence is. Ebbe elég csak annyi vizet engedni, amennyi tappancsaikat ellepi, így beleállva könnyen hűsíthetik magukat a négylábúak. A bacilusok megtelepedését megelőzendő azonban ezt a vizet is cseréljük!

Az ásással ilyenkor nem a gazdát szeretnék bosszantani az ebek, számukra kifejezetten hűsítő lehet egy gödör. Ezt érdemes meghagyni, így megszokhatja, hogy az az ő helye, és az udvar különböző pontján valószínűleg nem kezd majd „kertészkedni” másik olyan helyet keresve, ahol kedvére hűsölhet.