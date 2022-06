A Fejér Megyei Katasztrófavédelem arról számolt be, hogy az önkormányzati tűzoltóságok pályázatairól már döntés született, így ezek segítségével különféle tűzoltó technikai eszközökhöz, védőfelszerelésekhez és egyéb szakfelszerelésekhez juthatnak, gépjármű és tűzoltó technikai eszközeik felújítását, javítását valósíthatják meg. Idén új pályázati elemként a szertárak építéséhez, felújításához kapcsolódó költségeket is elnyerhették. A pénzbeli támogatásokra vonatkozó javaslatot a katasztrófavédelem főigazgatója jóváhagyta: ötvenhat önkormányzati tűzoltóság kap összesen 163,5 millió forintot. A keretösszeg fennmaradó része pedig a természetbeli támogatásokhoz biztosít fedezetet. A pályázók ebből az összegből 91,4 millió forint értékben maguk szerezhetnek be tűzoltó védő- és technikai eszközöket, szakfelszereléseket, huszonkét önkormányzati tűzoltóság a gépjárművének, illetve technikai eszközeinek felújítására, javítására is fordíthat összesen 29,7 millió forintot. Tizenkilenc tűzoltóság az idén újnak számító kategóriában is eredményesen szerepelt, ők szertárépítésre, -felújításra nyertek el 42,4 millió forintot.

Fejér megyében négy önkormányzati tűzoltóság van a támogatottak között: a bicskei lánglovagok csapata mintegy 3 millió forintból fejlesztheti eszközparkját; a móri 2,45 millió; a váli 3,3 millió; a polgárdi 1,1 millió forint támogatásban részesül.