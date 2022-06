Thuróczy Endre, többszörös Európa- és világbajnok, tűzi ki a versenyfeladatokat és ő végzi a légi fotózást is. Nélküle nem lehetne ilyen komoly színvonalú versenyt megrendezni. A versenyzőknek többféle versenytípusban kell helytállniuk. Az egyik számban adott idő alatt kell egy bizonyos távot megtenniük, míg a másikban egy útvonal mentén kell repülniük és megtalálni azokat a helyeket, amelyekről előzetesen fotókat kaptak. Ez lehet akár egy erdő kiszögellés is, melyet a magasból nem egyszerű feladat megtalálni. Pontokért megy a verseny, de aki nem a megfelelő helyet találta meg, annak pontlevonás jár. Nehéz versenyszám az is, amikor előre meg kell adni egy útvonal átlagsebességét, majd ennek teljesülését nézik a rendezők másodperc pontossággal. Nem könnyű dolog például 150 km-es távon tartani a 80 km/órás átlagsebességet változó időjárási körülmények mellett. A szél és a termik, mint a repülést befolyásoló tényezők megnehezítik versenyzők dolgát, hiszen az oldal- vagy ellenszél az átlagsebesség tartása ellen dolgozik. A versenyt nehezítik a titkos időmérő kapuk, melyen az átlagsebességeket ellenőrzik a távolság és a megtett idő függvényében.

A kisapostagi csapatot Hojek Ferenc és navigátora, Hojek Nelli képviseli majd. Szurma József, a Kisapostagi Repülő Egyesület elnöke dobogós helyezésre számít tőlük. Bár, mint minden technikai sportnál számtalan probléma jöhet közbe. Elmondása szerint az időjárás tudja leginkább befolyásolni a versenyt, de sok múlik a pilóta felkészültségén és versenytapasztalatán is. A kétszemélyes kategóriában a navigátor sokat tud segíteni a pilótának, főleg a pontos iránytartásban és a fotók keresésében. A leglátványosabb versenyfeladat a célleszállás, amikor álló motorral kell leszállni egy zsebkendőnyi területre. A verseny során pár óra alatt a megváltozott körülmények jó és rossz irányba is tudják befolyásolni a verseny végeredményét. A legjobb versenyzőnek is megnehezítheti a dolgát a hirtelen jövő eső vagy szél, erős termik, de műszaki problémák is adódhatnak. Ettől szép ez a sport és ettől olyan izgalmas.