Az Aeropark gyűjteménye az elmúlt időszakban egy merev- és egy forgószárnyú repülőgéppel gyarapodott. A merevszárnyú gép a 41-es oldalszámú MiG-21BiSz 1979-ben került Pápára és 1998. április 27-én emelkedett utoljára a levegőbe. A gép összesen 1652 óra repült idővel rendelkezik. Egy magángyűjtői kör a tulajdonosa és az Aeroparkban van kiállítva. Az idei Múzeumok éjszakáján Nagy Jenő egykori vadászpilóta mesélte el a gép történetét, a hozzákapcsolódó történeket, és válaszolt az érdeklődők kérdéseire. A forgószárnyas a köznyelvben kukacbombázóként ismert Kamov Ka-26-os helikopter. A HA-MMG jelű kétmotoros forgószárnyas 1970-ben épült és 2015 októberében repült utoljára. Hosszú szolgálata alatt 51.340 felszállásból több mint hétezer órát töltött a levegőben. A június 25-i rendezvényen látogatók beülhettek a pilótafülkéjébe és egy Kamov pilóta segítségével ismerhették meg a típus történetét és jellegzetességeit. Kisgyerekként mindig érdeklődve figyeltem Dunaújvárosból Alsóörsre autóval utazván az M7-es autópályán felettünk elrepülő fülkés Kamovot, és legszívesebben és is utaztam volna vele. A repüléshez értők gyakran mondják a helikopterekről, hogy csúnyaságuk miatt a föld eltaszítja őket magától. A koaxiális rotorú Kamovokra szerintem ez különösen igaz annyi kiegészítéssel, hogy már inkább szépnek látom őket.

Fotók: Antall Lajos

Az Aeropark két szovjet gyártású, háromhajtóműves, T-elrendezésű vezérsíkkal rendelkező Jak-40-es repülőgépe közül az egyik, a HA-YLR lajstromjelű, kalibrálógéppé alakított, 1975-ben került Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatósághoz (LRI-hez). A kalibráló Jak-40-est 1978-tól a Malév üzemeltette és megkapta a légitársaság akkori festését. A gép 2000-ig üzemelt és akkor került az Aeroparkba, ahol az elmúlt hetekben kapta vissza eredeti, fehér-szürke-piros festését. A Múzeumok éjszakáján több repülőgép pilótafülkéjének is bekapcsolták esti világítását. A park szokásához híven most is tematikus, történeti sétákra invitálta a repülés iránt fogékony látogatókat. A történelmi gépek fedélzetén pedig a magyar közforgalmú repülés pilótái és légiutaskísérői tartottak tartottak előadásokat a Malév legszebb időszakáról. Az időjárás kezdetben nem volt kegyes a rendezvényhez, mert egy vihar próbálta meg elriasztani a vendégeket, de az esti órákra kitisztult az ég a többezres publikum legnagyobb örömére.